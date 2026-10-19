Hockey pista, la Francia vince il primo Mondiale della sua storia: Argentina piegata ai rigori

I Mondiali 2026 di hockey pista incoronano la Francia: prima volta storica per i Bleus che alla COP Arena di Asuncion completano la loro settimana incredibile vincendo ai rigori la finalissima contro l’Argentina.

Ultimo atto con molta tensione. La gara inizialmente scorre senza emozioni, sino a quando Ezequiel Mena a sei minuti dalla fine del primo tempo non la sblocca mandando avanti l’albiceleste.

Si va all’intervallo sull’1-0 per l’Argentina un risultato che persiste sino a quando manca un quarto d’ora alla fine del match. Da quel momento, succede di tutto.

In tre giri d’orologio i transalpini la ribaltano: zampata di Bruno Di Benedetto per l’1-1 e rete su tiro diretto di Carlo Di Benedetto per il 2-1 francese. L’Argentina va spalle al muro, ma a tre minuti dalla fine l’acuto di Lucas Martinez risistema le cose per il sudamericani sul 2-2.

Si va ai supplementari, dove torna nuovamente protagonista il nervosismo e anche un po’ di paura di perdere per entrambe le squadre: la clessidra si svuota, rigori.

Martinez sblocca il conteggio al secondo tiro, Carlo Di Benedetto lo pareggia al quarto. Si va a oltranza, l’Argentina non segna, lo staff tecnico francese affida le sue chance a un Carlo Di Benedetto che ci prova a ripetizione e – in corrispondenza del settimo rigore – trova il modo di segnare nuovamente consegnando alla Francia un clamoroso primo titolo mondiale nella storia dell’hockey pista d’oltralpe.

Il podio dei Mondiali 2026 di hockey pista vedono quindi la Francia mettersi al collo la medaglia d’oro, l’Argentina “accontentarsi” dell’argento e il Portogallo prendersi il bronzo; i lusitani infatti hanno battuto 5-3 la Spagna nella finale 3-4° posto (doppiette di Goncalo Alves e Rafael Bessa).