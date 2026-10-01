Hockey pista: Italia a caccia di una medaglia nei Mondiali Femminili 2026

L’inizio dei Mondiali Femminili 2026 di hockey pista è sempre più vicino. Nell’ambito dei World Skate Games di Asuncion (Paraguay), la nazionale italiana proverà a dare il massimo per poter arrivare il più in alto possibile nel torneo iridato, che si terrà dal 4 al 10 ottobre prossimi.

La COP Arena è pronta a ospitare le gare della manifestazione che vedrà al via ben 11 formazioni, fra cui anche quella allenata dal ct Valerio Antezza.

Un calendario denso quello del raggruppamento iniziale – Girone B – di cui fanno parte le azzurre che andranno a sfidare nell’ordine: Brasile, India, il fortissimo Portogallo, Messico e Colombia. Nel Girone A invece vi saranno: Spagna, Argentina, Cile, Francia, Svizzera.

Si gioca per arrivare nelle migliori due della propria pool e accedere direttamente alle semifinali che assegnano i piazzamenti dal 1° al 4° posto, di conseguenza le medaglie.

Elena Tamiozzo e compagne vanno a caccia di un podio che manca dal 1996 (in quel caso fu argento, nella finalissima persa 3-2 contro la Spagna) provando a ripartire dal 4° posto dei Mondiali di Novara 2024, peraltro piazzamento “in serie” anche delle edizioni planetarie 2022 e 2019, e dai sei bronzi consecutivi degli Europei.

Le “Big” da sfidare sono sempre le stesse: Spagna, Argentina e Portogallo. L’Italia, tolte queste squadre, parte davanti a tutte le altre pensando all’ipotesi/opzione semifinale. Il target sarà quello di arrivare al “momento della verità” il più pronte possibile per provare a mettere in difficoltà iberiche e sudamericane. Fra le tre, inoltre, la nazionale delle “Furie Rosse” è quella con maggior qualità e tradizione: le spagnole puntano dritte alla riconferma.