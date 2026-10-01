Hockey pista, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2026: i 12 scelti dal ct Bertolucci

Il tempo delle scelte definitive è arrivato: la nazionale italiana maschile di hockey pista è pronta ad affrontare i Mondiali 2026, che si terranno all’interno dei World Skate Games ad Asuncion (Paraguay) dal 12 al 18 ottobre.

Il ct Alessandro Bertolucci ha reso nota la lista dei 12 convocati per il torneo iridato: 3 portieri e 9 giocatori di movimento, per un gruppo azzurro che proverà quantomeno a riconfermare il bronzo vinto nel 2024 a Novara, con prospettive di “innalzamento della posta” guardando a qualcosa in più.

Saranno 8 le squadre partecipanti al massimo livello planetario, divise inizialmente in 2 gironi da 4 squadre l’uno: al termine della fase a gruppi, si andrà a comporre il quadro dei quarti di finale con gli incroci 1-4, 2-3, 3-2, 4-1.

L’Italia farà parte della tostissima Pool A, insieme a Spagna campione del mondo in carica, al Portogallo e alla Svizzera, mentre nel Gruppo B vi saranno l’Argentina, il Cile, l’Angola e la Francia.

Di seguito l’elenco completo dei convocati per i Mondiali 2026: Sgaria e Zampoli riferimenti fra i pali, Gavioli, Ipinazar, Compagno e “bomber” Malagoli come leader in pista di un gruppo che punterà anche sulla freschezza e la creatività di Antonioni, del giovane Borgo e di Piccoli.

LA NAZIONALE ITALIANA SENIOR MASCHILE

Portieri: Bruno Sgaria (Hockey Trissino), Mattia Verona (Hockey Bassano 1954) Stefano Zampoli (Hockey Trissino)

Centro/Ala: Morgan Antonioni (Amatori Wasken Lodi), Leonardo Diquigiovanni (Hockey Trissino), Davide Gavioli (Hockey Trissino), Francisco Ipinazar (Hockey Bassano 1954)

Ala/Punta: Andrea Borgo (Hockey Trissino), Francesco Compagno (Amatori Wasken Lodi), Gioele Piccoli (Hockey Trissino), Andrea Malagoli (Hockey Trissino), Alberto Pozzato (Hockey Bassano 1954)

World Skate Games Asuncion 2026 – World Championship Senior Men – COP Arena

Lunedì 12 Ottobre ore 20:30 (italiana) – Spagna x ITALIA

Martedì 13 Ottobre ore 20:30 (italiana) – Svizzera x ITALIA

Mercoledì 14 Ottobre ore 22:45 (italiana) – ITALIA x Portogallo

Giovedì 15 Ottobre – Quarti di finale

Venerdì 16 Ottobre – Semifinali

Sabato 17 Ottobre – Finali 5-8 posto

Domenica 18 Ottobre – Finali 1-4 posto (22:15 finale Bronzo, 1:00 finale Oro)