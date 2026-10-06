Hockey pista: colpaccio dell’Italia femminile ai Mondiali! Portogallo al tappeto con un poker

La nazionale italiana femminile di hockey pista scrive la storia e manda un messaggio alla compagnia iridata. Ai Mondiali 2026 di Asuncion la squadra allenata da Valerio Antezza batte 4-1 il super Portogallo (cosa che non succedeva dal 1996), nella terza giornata del Gruppo B, prendendosi la testa del girone (9 punti in 3 partite) e lanciando un monito a Spagna e Argentina in vista delle semifinali.

LA CRONACA

La partita inizia alla SND Arenita con un Portogallo aggressivo, anche oltre il regolamento. Le lusitane, con tanta carica addosso, creano e dopo dieci minuti passano: rete di Santos per il momentaneo 0-1. L’Italia incassa il colpo provando a non scomporsi, ma al quarto d’ora su un fallo di Lapolla arriva un penalty shot per le rossoverdi: Costas ci prova, Carretta si salva in qualche modo.

E’ il turning point della prima frazione, le ragazze di Antezza si scuotono e in un minuto vanno a pareggiare con la zampata di Tamiozzo che sigla l’1-1 che ristabilisce la parità. Moncovio e compagne tornano a innervosirsi, a giovarne sono le azzurre che trovano il modo di andare ancora a referto a meno di trenta secondi dalla fine: questa volta è Ghirardello a trovare l’acuto del 2-1, risultato con cui si va al riposo.

La ripresa viene inaugurata dai tanti tentativi di assedio del Portogallo: la difesa dell‘Italia – forte anche delle parate di Caretta – si organizza per provare a resistere. A dieci giri di orologio dalla fine, Tamiozzo colpisce il palo andando addirittura vicina al tris. Nel frattempo il numero dei falli di squadra per le lusitane e per Lapolla e compagne cresce: 9 per le prime e 7 per le seconde a sette minuti dalla fine.

A quattro minuti e mezzo dalla fine, il Portogallo arriva al decimo fallo di squadra. Penalty shot per Tamiozzo: magistrale esecuzione e gol del 3-1 per l’Italia, doppietta per la numero otto.

La reazione delle portoghesi è a dir poco intensa. Un clinch pugilistico che genera un tiro di rigore per fallo di Ghirardello: Varzeas tira, Caretta le dice di no. Respinta: ancora Caretta monumentale. Ripartenza dell’Italia, proprio Ghirardello con una sfrontatezza totale: gol del 4-1 che a 1’30” chiude i conti.

Domani, mercoledì 7 ottobre dalle ore 22.45, l’Italia affronterà il Messico nella quarta e penultima partita del Gruppo B della fase iniziale di questi Mondiali 2026.