Hockey inline, Italia U17 in trionfo ai Mondiali: battuta la Francia in finale

L’Italia Junior maschile conquista la medaglia d’oro nell’inline hockey ai World Skate Games 2026 di Asuncion, in Paraguay: nella notte gli azzurrini superano nell’atto conclusivo della rassegna iridata la Francia, battuta per 7-5, già sconfitta nella prima fase a gironi.

Gli azzurrini, infatti, avevano raggiunto la finale grazie alla vittoria in rimonta in semifinale ai danni della Slovacchia, battuta all’overtime per 4-3, ed in precedenza avevano schiantato nei quarti di finale Cina Taipei, sconfitta con un netto score di 5-0.

Nella prima fase a gironi l’Italia aveva chiuso al comando del proprio raggruppamento grazie alle vittorie contro il Messico, per 13-1, ancora la Slovacchia, per 7-4, la Colombia, superata ai rigori per 3-2, ancora la Francia, per 3-2, e la Corea del Sud per 17-2.

Il commissario tecnico Luca Rigoni afferma al sito federale: “Medaglia d’oro storica. Battere in finale anche la Francia è stata una soddisfazione enorme, dà continuità al lavoro che stiamo facendo con questi giovani. Quest’anno siamo sul tetto del mondo per la prima volta nella storia. Ci sono poche parole, onestamente: devo ringraziare tutti i giocatori e tutto lo staff per quello che hanno fatto. È un’emozione incredibile, prima mi sono anche commosso durante l’inno, e penso che ci stia, dopo tanti anni di sacrifici. Finalmente ci siamo riusciti“.

Riccardo Quartuccio, MVP del torneo, è stato autore di 20 reti nell’arco di tutti i match dei Mondali: “Questo Mondiale per me fin dall’inizio è stato durissimo, già il viaggio è stato molto complicato. Una volta arrivati in campo abbiamo fatto subito un bel gruppo, e alla prima partita con il Messico ci siamo totalmente liberati. Poi, andando avanti, abbiamo combattuto in ogni partita fino all’ultima, quella di stasera: una partita da cardiopalma, il cui risultato non era sicuro fino all’ultimo minuto. Ora sono emozioni indescrivibili, che rimarranno per sempre nel nostro cuore. Ero molto felice, ma devo ancora realizzare il fatto di aver vinto un Mondiale. Anche dopo il nostro gol a 45 secondi dalla fine avevo ancora paura di poter perdere la partita, quindi abbiamo dovuto combattere fino all’ultimo. I francesi sono sempre ostici: è stata una bella soddisfazione batterli due volte nello stesso Mondiale. La medaglia la metterò in camera, di fianco a quella dell’Europeo Under 17 di Cittadella. Il Mondiale è stato molto più faticoso e anche più emozionante, ma sono entrambe emozioni che rimarranno per sempre nei nostri cuori“.