Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: venerdì nero per le italiane impegnate in ICE League
Va in archivio un lunedì oltremodo negativo per le squadre italiane impegnate nel Campionato ICE League 2026 di hockey su ghiaccio. Milano, Bolzano Valpusteria si sono infatti dovuti accontentare della sconfitta, seppur rendendosi artefici di tre sfide molto diverse.
La disfatta più netta è arrivata con la squadra meneghina, costretta a cedere il passo tra le mura amiche contro l’Innsbruck, passato con il risultato di 1-4 in un match cambiato nel secondo periodo, momento in cui gli austriaci hanno segnato la rete del 2-1, preludio di altri due sigilli messi a referto nella terza ripresa.
Più combattuta la disputa delle Foxes, battute ai supplementari dal Villach. Dopo aver chiuso il tempo regolamentare con il risultato di 3-3 a trovare il guizzo sono stati i padroni di casa per merito della rete di Wallenta segnata al 3:19. Dèbacle anche per i lupi, i quali non sono riusciti ad arginare la furia dei Black Wings Linz, abili a imporsi per 5-2.
L’ICE League tornerà sabato 10 ottobre. Di seguito la classifica aggiornata.
ICE LEAGUE 2026-2027: CLASSIFICA AGGIORNATA AL 9 OTTOBRE
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HCB Südtirol Alperia – 19
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Steinbach Black Wings Linz – 18
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EC-KAC – 17
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Milano HC – 15
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Olimpija Ljubljana – 14
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HC Falkensteiner Pustertal – 14
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EC Red Bull Salzburg – 13
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EC iDM Wärmepumpen VSV – 12
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Moser Medical Graz99ers – 12
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Vienna Capitals – 11
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HC TIWAG Innsbruck – Die Haie – 11
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FTC-Telekom – 10
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Hydro Fehervar AV 19 – 10
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Pioneers Vorarlberg – 1