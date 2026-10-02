Hockey ghiaccio: Val Pusteria e Bolzano vincono in ICE League. Milano va ko

Il venerdì sera della prima fase dell’ICE Hockey League 2026-2027 va in archivio. In questo 2 ottobre, tutte le squadre italiane erano in pista: Val Pusteria e Bolzano, che hanno vinto, e Milano, che è incappata in un ko.

I “Lupi” si impongono 4-2 sugli sloveni dell’HK Olimpija. Primo terzo di gara con botta e risposta sull’asse Lauridsen-Mehle per l’1-1 dei venti minuti iniziali. Nel secondo segmento di gara Quince porta parzialmente in vantaggio gli ospiti, che subiscono però il ritorno della squadra italiana: pareggio di Fontaine e, poco prima dell’ultimo riposo, zampata di Di Tomaso. Venti minuti finali illuminati dalla rete di Osmanski a metà del tempo per il 4-2 definitivo.

Bolzano infiligge un netto 4-0 al Klagenfurt. Foxes che, dopo un primo periodo chiuso sullo 0-0, volano nella seconda “ripresa”: Mantenuto, Kivihalme e Bradley per il 3-0, che si materializza nel poker quando McClure chiude i conti in apertura di terzo drittel.

Milano cade 7-2 in casa del Villach. Meneghini che vanno in vantaggio, in seguito allo 0-0 del primo periodo, con Caamano ma dopo il pareggio di Wieltschnig vengono travolti dai padroni di casa che salgono in cattedra andando fino in fondo con le griffe di Sproul, Wallenta, Cramarossa, Hughes, e la doppietta di Rebernig.

Domenica 4 ottobre le squadre italiane nell’ICE Hockey League tornano sul ghiaccio: Red Bull Salisburgo-Milano, Bolzano-Ferencvaros, Val Pusteria-Fehervar AV19.