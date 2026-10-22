Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, sorride solo il Cortina nel giovedì dell’Alps League
Serata quasi del tutto negativa per le squadre italiane, in questo giovedì 22 ottobre, nell’Alps Hockey League 2026-2027. Diversi ko e una sola vittoria, peraltro in un confronto nazionale.
Il Cortina si impone 1-2 contro i Broncos. A Vipiteno, gli ospiti vanno in vantaggio 0-1 sul finire del primo periodo con Eruzione. Nel secondo segmento di gara arriva il pareggio per 1-1 firmato da Hofer, poi la gara si congela. Il terzo drittel scorre senza reti: si va all’overtime, dove la zampata di Barnabò vale il successo per i cortinesi.
Sconfitta per 5-6 per il Gherdeina, agli shootout contro i Red Bull Juniors. Gara piena di reti. I padroni di casa scappano sul 2-0, ma gli austriaci li riprendono. Dopo il 3-3, gli ordini si ribaltano: ospiti sul 3-5 con Norlin a poco più di dieci minuti, Gherdeina va con le spalle al muro ma con Pitschieler e Dostalek trova il pari. E’ 5-5: si va ai supplementari, dove però non succede nulla dal punto di vista realizzativo. Agli shoot out è la rete di Greil a fare la differenza.
Va ko il Merano, che in casa viene trafitto per 1-4 dallo Jesenice. Gara di fatto senza storia: Svetina apre il conto nel primo periodo, poi gli sloveni aumentano il ritmo andando a referto nel periodo centrale con Jakupovic e Kapel. Nel terzo tempo momentaneo tentativo di riapertura Levin: Merano si gioca la mossa del giocatore in più sul ghiaccio svuotando la porta, ma non paga. Jakupovic chiude il match.
L’Alps Hockey League 2026-2027 tornerà in scena domani con il match fra KHL Sisak e Renon.