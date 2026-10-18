Hockey ghiaccio: ruggiti italiani in ICE League! Vincono Milano, Bolzano e Val Pusteria

La domenica sera – 18 ottobre – dell‘ICE Hockey League 2026-2027 sorride alle squadre italiane. Tutte e tre si prendono successi: Milano, Bolzano e Val Pusteria che possono esultare per le rispettive sfide.

I meneghini si impongono in casa con un secco 3-0 sull’Hydro Fehervar AV 19: dopo un primo periodo chiuso sullo 0-0, i lombardi alzano il volume della radio. Prima la rete di Madaschi e poi quella di Caamano per il momentaneo 2-0, con Saracino che cala il tris nell’ultimo segmento di gioco.

Perentorio 5-0 del Bolzano sugli Steinbach Black Wings Linz: Ratcliffe in apertura, successivamente – nel periodo centrale – zampate di Mantenuto e Leslie e, nel terzo drittel, il rigore di McClure e la doppietta personale di Mantenuto.

Affermazione pesante per i “Lupi”: 2-3 in trasferta all’overtime, sulla pista dell’EC iDM Wärmepumpen VSV. Gli austriaci vanno avanti 2-0 al 50′, Val Pusteria alla disperata recupera: Fitzgerald e soprattutto Farrance, in regime di “Empty net”, per il 2-2. Si va ai supplementari, con Fitzgerald che veste i panni del mattatore e timbra il punto del 2-3.

La classifica generale vede al momento in testa il Bolzano, con 24 punti in 11 partite giocate. Milano e Val Pusteria occupano provvisoriamente la 6a e la 7a piazza con 20 e 17 punti in 12 e 10 gare archiviate.