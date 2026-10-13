Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, Renon passa a Salisburgo e rafforza la sua prima posizione in Alps League
Due soli incontri per quanto riguarda la regular season della Alps Hockey League, con una sola squadra italiana impegnata. Renon, infatti, era di scena sul ghiaccio di Salisburgo e ha centrato un netto successo che permette agli altoatesini di rafforzare la propria prima posizione della classifica.
RED BULL SALISBURGO JR – RITTNER BUAM 0-3
La partita prende il via sul filo dell’equilibrio, tanto che la prima frazione si conclude sul punteggio di 0-0. Tutto, però, cambia ad inizio secondo periodo. Renon, infatti, passa in vantaggio grazie alla rete di Markkula che realizza l’1-0 al minuto 21:54 su assist di Miceli. Gli altoatesini non si fermano e centrano il raddoppio al 30:50 con il 2-0 di Ohler su assist di Prast. Nel terzo tempo i padroni di casa austriaci non riescono a rientrare in partita e Markkula mette la parola fine alla sfida con la rete del 3-0 al 45:38 su assist dell’onnipresente Miceli.
Nell’altro incontro in programma questa sera Zeller Eisbaren supera 4-3 Jesenice.
CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE
1 Rittner Buam SkyAlps 8 7 1 0 0 34 13 +21 21
2 EK Die Zeller Eisbären 7 6 1 0 0 25 16 +9 18
3 HD Jesenice 8 6 2 0 0 33 17 +16 18
4 HC Migross Asiago 8 4 2 2 0 40 30 +10 16
5 HC Meran/o Pircher 7 4 2 1 0 18 17 +1 14
6 Kitzbühel 7 4 2 0 1 32 24 +8 13
7 KHL Sisak 6 3 3 0 0 18 13 +5 9
8 Red Bull Hockey Juniors 9 2 6 0 1 13 35 -22 7
9 HC Gherdeina 6 1 3 1 1 20 21 -1 6
10 Unterland Cavaliers 7 1 4 0 2 18 26 -8 5
11 SGC Cortina 6 0 4 1 1 10 20 -10 3
12 EC-KAC Future Team 6 1 5 0 0 13 30 -17 3
13Wipptal Broncos Weihenstephan 5 0 4 1 0 15 27 -12