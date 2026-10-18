Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Renon batte Asiago nella domenica sera dell’Alps League
Un “derby” appassionante e ricco di emozioni risolto agli shoot out. L’incrocio fra Renon e Asiago nella domenica sera – 18 ottobre – dell’Alps Hockey League 2026-2027 sorride ai padroni di casa, capaci di avere la meglio sui veneti.
Primo periodo di gara elettrizzante: segna Kostner per il Renon, pareggiano e poi passano in vantaggio gli ospiti con con la doppietta di Valentini per il momentaneo 1-2.
Nel secondo periodo la gara scorre senza alcun sussulto dal punto di vista dello score. Inizia il terzo periodo: succede di tutto. Botta e risposta sull’asse Porco-Marzolini, si va sull’1-3 che diventa 2-3. Poi al 53′ Öhle timbra il 3-3 che vuol dire overtime. Il match non si sblocca si va agli shoot out: a risolvere è la rete di Blake che fissa il risultato sul 4-3.
Nella classifica generale dell‘Alps Hockey League 2026-2027, comandata dall’EK Die Zeller Eisbären e dallo Jesenice con 24 punti, Renon si installa al secondo posto con 23 punti. Asiago invece è 4° a 20.