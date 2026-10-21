Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio, nella serata di ICE League vittorie per Bolzano e Val Pusteria, cade Milano a Graz

Alessandro Passanti

Pubblicato

2 ore fa

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Bolzano hockey ©HCB/Loris Bregolato

Tutti sul ghiaccio nella serata di ICE Hockey League. Sono, infatti, ben 7 partite le partite in programma in questo mercoledì 21 ottobre con le squadre italiane come sempre protagoniste. Milano era di scena a Graz e incappa in un secco ko. Val Pusteria ha ospitato Vorarlberg e ha centrato un successo importante, mentre Bolzano ospitava Innsbruck e ha schiantato gli austriaci.

GRAZ99ERS-MILANO HOCKEY 5-3 

Il primo tempo si chiude con i padroni di casa in vantaggio grazie alla rete di Hanus al 12:53. Il secondo tempo vede ancora gli austriaci avanti per 4-2 con Huber (2 volte) e Dobnig, mentre per Milano vanno a segno Grant e Dal Colle. Il terzo periodo non cambia la situazione con Hanus che segna il 5-2 prima che Dal Colle chiuda i conti al 50:58 con il 3-5 finale.

HCB BOLZANO-INNSBRUCK 6-0

Dominio assoluto dei Foxes che vanno a segno con Ratcliffe (16:01), Frigo per il 2-0 al 18:42, quindi 3-0 di Elson al 24:11, McClure cala il poker al 29:07 e il 5-0 al 36:41 prima che Mantenuto fissi il punteggio sul 6-0 al 47:05.

VAL PUSTERIA-VORARLBERG 3-1

Si decide tutto nel secondo tempo con Wesley al 29:04 e Mantinger al 31:35 che allungano per gli altoatesini, quindi accorcia Summer al 39:58 per gli austriaci, prima che Bardreau fissi il punteggio sul 3-1 a 51 secondi dalla fine.

Negli altri incontri:

  • Black Wings Lienz-Vienna Capitals 4-1
  • EC Klagenfurt-AV19 Fehervar 6-3
  • Red Bull Salisburgo-HK Olimpia Lubiana1-0
  • VSV Villach-Ferencvaros 4-1

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2026-2027

1
HCB Südtirol Alperia
 27 12 7 1 2 2 50 28 22
2
Steinbach Black Wings Linz
 27 13 8 3 1 1 49 34 15
3
EC-KAC
 24 13 7 4 1 1 52 39 13
4
Olimpija Ljubljana
 23 12 7 4 1 0 52 33 19
5
HC Falkensteiner Pustertal
 20 11 5 3 2 1 34 28 6
6
Vienna Capitals
 20 12 5 4 2 1 35 34 1
7
Moser Medical Graz99ers
 20 12 4 3 3 2 35 34 1
8
Milano HC
 20 13 6 5 0 2 39 41 -2
9
EC iDM Wärmepumpen VSV
 17 12 4 4 1 3 33 36 -3
10
EC Red Bull Salzburg
 16 12 5 6 0 1 34 42 -8
11
FTC-Telekom
 15 11 4 5 1 1 32 38 -6
12
HC TIWAG Innsbruck – Die Haie
 15 13 3 7 3 0 30 41 -11
13
Hydro Fehervar AV 19
 13 13 2 6 2 3 26 45 -19
14
Pioneers Vorarlberg
 1 13 0 12 0 1 27 55 -28
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