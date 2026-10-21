Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, nella serata di ICE League vittorie per Bolzano e Val Pusteria, cade Milano a Graz
Tutti sul ghiaccio nella serata di ICE Hockey League. Sono, infatti, ben 7 partite le partite in programma in questo mercoledì 21 ottobre con le squadre italiane come sempre protagoniste. Milano era di scena a Graz e incappa in un secco ko. Val Pusteria ha ospitato Vorarlberg e ha centrato un successo importante, mentre Bolzano ospitava Innsbruck e ha schiantato gli austriaci.
GRAZ99ERS-MILANO HOCKEY 5-3
Il primo tempo si chiude con i padroni di casa in vantaggio grazie alla rete di Hanus al 12:53. Il secondo tempo vede ancora gli austriaci avanti per 4-2 con Huber (2 volte) e Dobnig, mentre per Milano vanno a segno Grant e Dal Colle. Il terzo periodo non cambia la situazione con Hanus che segna il 5-2 prima che Dal Colle chiuda i conti al 50:58 con il 3-5 finale.
HCB BOLZANO-INNSBRUCK 6-0
Dominio assoluto dei Foxes che vanno a segno con Ratcliffe (16:01), Frigo per il 2-0 al 18:42, quindi 3-0 di Elson al 24:11, McClure cala il poker al 29:07 e il 5-0 al 36:41 prima che Mantenuto fissi il punteggio sul 6-0 al 47:05.
VAL PUSTERIA-VORARLBERG 3-1
Si decide tutto nel secondo tempo con Wesley al 29:04 e Mantinger al 31:35 che allungano per gli altoatesini, quindi accorcia Summer al 39:58 per gli austriaci, prima che Bardreau fissi il punteggio sul 3-1 a 51 secondi dalla fine.
Negli altri incontri:
- Black Wings Lienz-Vienna Capitals 4-1
- EC Klagenfurt-AV19 Fehervar 6-3
- Red Bull Salisburgo-HK Olimpia Lubiana1-0
- VSV Villach-Ferencvaros 4-1
CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2026-2027
|1
|
HCB Südtirol Alperia
|27
|12
|7
|1
|2
|2
|50
|28
|22
|2
|
Steinbach Black Wings Linz
|27
|13
|8
|3
|1
|1
|49
|34
|15
|3
|
EC-KAC
|24
|13
|7
|4
|1
|1
|52
|39
|13
|4
|
Olimpija Ljubljana
|23
|12
|7
|4
|1
|0
|52
|33
|19
|5
|
HC Falkensteiner Pustertal
|20
|11
|5
|3
|2
|1
|34
|28
|6
|6
|
Vienna Capitals
|20
|12
|5
|4
|2
|1
|35
|34
|1
|7
|
Moser Medical Graz99ers
|20
|12
|4
|3
|3
|2
|35
|34
|1
|8
|
Milano HC
|20
|13
|6
|5
|0
|2
|39
|41
|-2
|9
|
EC iDM Wärmepumpen VSV
|17
|12
|4
|4
|1
|3
|33
|36
|-3
|10
|
EC Red Bull Salzburg
|16
|12
|5
|6
|0
|1
|34
|42
|-8
|11
|
FTC-Telekom
|15
|11
|4
|5
|1
|1
|32
|38
|-6
|12
|
HC TIWAG Innsbruck – Die Haie
|15
|13
|3
|7
|3
|0
|30
|41
|-11
|13
|
Hydro Fehervar AV 19
|13
|13
|2
|6
|2
|3
|26
|45
|-19
|14
|
Pioneers Vorarlberg
|1
|13
|0
|12
|0
|1
|27
|55
|-28