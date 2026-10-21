Hockey ghiaccio, nella serata di ICE League vittorie per Bolzano e Val Pusteria, cade Milano a Graz

Tutti sul ghiaccio nella serata di ICE Hockey League. Sono, infatti, ben 7 partite le partite in programma in questo mercoledì 21 ottobre con le squadre italiane come sempre protagoniste. Milano era di scena a Graz e incappa in un secco ko. Val Pusteria ha ospitato Vorarlberg e ha centrato un successo importante, mentre Bolzano ospitava Innsbruck e ha schiantato gli austriaci.

GRAZ99ERS-MILANO HOCKEY 5-3

Il primo tempo si chiude con i padroni di casa in vantaggio grazie alla rete di Hanus al 12:53. Il secondo tempo vede ancora gli austriaci avanti per 4-2 con Huber (2 volte) e Dobnig, mentre per Milano vanno a segno Grant e Dal Colle. Il terzo periodo non cambia la situazione con Hanus che segna il 5-2 prima che Dal Colle chiuda i conti al 50:58 con il 3-5 finale.

HCB BOLZANO-INNSBRUCK 6-0

Dominio assoluto dei Foxes che vanno a segno con Ratcliffe (16:01), Frigo per il 2-0 al 18:42, quindi 3-0 di Elson al 24:11, McClure cala il poker al 29:07 e il 5-0 al 36:41 prima che Mantenuto fissi il punteggio sul 6-0 al 47:05.

VAL PUSTERIA-VORARLBERG 3-1

Si decide tutto nel secondo tempo con Wesley al 29:04 e Mantinger al 31:35 che allungano per gli altoatesini, quindi accorcia Summer al 39:58 per gli austriaci, prima che Bardreau fissi il punteggio sul 3-1 a 51 secondi dalla fine.

Negli altri incontri:

Black Wings Lienz-Vienna Capitals 4-1

EC Klagenfurt-AV19 Fehervar 6-3

Red Bull Salisburgo-HK Olimpia Lubiana1-0

VSV Villach-Ferencvaros 4-1

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2026-2027