Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League Vipiteno passa a Klagenfurt, Asiago fa suo il derby con i Cavaliers

Tre incontri in calendario nel martedì della Alps Hockey League. Sul ghiaccio tre squadre di casa nostra. Vipiteno è passato in casa di Klagenfurt dopo gli shoot-out, mentre il derby tra Unterland Cavaliers ed Asiago ha visto il successo degli ospiti che proseguono la corsa ai piani alti della classifica.

KLAGENFURT II – VIPITENO BRONCOS 2-3 dopo shoot-out

Partono forte i padroni di casa con Kempf che sblocca il punteggio dopo 3:20, quindi raddoppio a fine primo tempo con Plemelj ad un secondo dalla sirena. Il secondo periodo non cambia la situazione, prima che nel finale i Broncos cambino marcia e, prima accorciano le distanze con Hell al 42:58, quindi pareggiano i conti con Belpedio al 49:35. L’overtime lascia il punteggio sul 2-2 prima che ai rigori sia Vipiteno a centrare il successo.

UNTERLAND CAVALIERS-ASIAGO 4-5 dopo shoot-out

Sono gli ospiti a sbloccare il punteggio con la rete di Ferretti dopo 8:18, ma Inama pareggia subito i conti per gli altoatesini al 13:14. I padroni di casa proseguono e passano a condurre al 33:54 con Vaccarino, ma i veneti prima pareggiano con Szypula al 37:59 quindi tornano in avanti con il 3-2 di Calisti al 39:35. I Cavaliers tornano in parità ad inizio terzo periodo con Linjala al 46:38, quindi segnano anche il 4-3 con Inama al 49:04. Asiago non si scompone e riesce a tornare in parità al 56:34 con Rigoni per il 4-4 che manda il match all’overtime. Nemmeno il supplementare cambia le carte in tavola, per cui i rigori decidono tutto. Vince Asiago e porta a casa un successo importante.

Nell’altro incontro in programma Jesenice cade 2-4 in casa contro Salisburgo.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2026-2027