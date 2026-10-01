Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League successi per Renon e Merano, i derby vanno a Cortina e Asiago

Programma ricco per la serata di Alps Hockey League con sei match in calendario e 7 squadre italiane impegnate. Nei due derby arrivano i successi di Cortina all’overtime contro gli Unterland Cavaliers e di Asiago in casa di Gherdeina. Vittorie importanti per Renon e Merano, mentre cade nettamente Vipiteno a Kitzbuehel.

EC KAC II – RITTNER BUAM 2-5

I padroni di casa passano in vantaggio con Gregoric dopo 3:57 ma gli altoatesini pareggiano con Insam al 18:31. Renon nel secondo periodo passa a condurre con Tauferer al 22:51, ma Klagenfurt torna in parità al 27:59 con il 2-2 di Bizjak. Renon non si scompone e torna avanti con Capannelli al 36:04 prima di un terzo periodo nel quale il gap si allarga con Miceli al 49:20 e Markkula al 59:55 per il 5-2 finale.

RED BULL SALISBURGO II – HCM MERANO 1-2 dopo shoot-out

La sfida della Eisarena Salzburg è decisamente equilibrata, tanto da arrivare al terzo periodo a reti bianche. Merano sblocca il punteggio con Tirone al 45:27 ma gli austriaci pareggiano subito i conti con Krainer al 48:43. Anche l’overtime non schioda la parità per cui sono gli shoot-out a decidere tutto e Merano la decide con Levin.

KITZBUEHEL – VIPITENO BRONCOS 8-3

Tutto facile per i padroni di casa che mettono le cose in chiaro già nel primo periodo chiuso sul 4-0. Vipiteno prova a reagire nel secondo periodo ma la rete di Hofer al 35:14 nulla può contro altre due reti di Kitzbuehel per il 6-1. Nel finale arrivano due reti a testa per l’8-3 conclusivo.

UNTERLAND CAVALIERS – SGC CORTINA 3-4 dopo overtime

Gli ospiti sono i primi ad andare a segno con Perino al 22:52, prima del pareggio di Nissila al 26:50. Cortina mette di nuovo il naso avanti con Huhtanen al 27:28 prima del nuovo pareggio di Engelaar al 38:10. Nel terzo tempo ancora Nissila per il 3-2 al 51:55, ma gli ampezzani strappano il 3-3 con Sukhytskyi al 57:31. All’overtime decide tutto Kalakanniska al 61:29.

GHERDEINA – ASIAGO 4-6

Match dall’andamento davvero particolare. Gherdeina scatta subito con 3 reti di fila con Schiavone, Kasslatter e Biondi nei primi 15 minuti. Asiago risponde con Szypula al 16:55, prima di un secondo periodo che vede i veneti addirittura andare al sorpasso con le reti di Marchetti, Ferretti e Valentini con il 4-3 al 27:56. Gherdeina reagisce e pareggia con il 4-4 di Pietroniro al 37:30, prima del nuovo vantaggio di Asiago con Valentini al 38:30. Nel terzo periodo Magnabosco allunga per gli ospiti con il 6-4 al 40:38.

Nell’ultimo match: KHL Sisak-Zeller Eisbaren 1-2

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE

1 HC Asiago 5 3 1 1 0 25 18 +7 11

2 Rittner Buam 4 3 1 0 0 20 10 +10 9

3 HD Jesenice 4 3 1 0 0 17 8 +9 9

4 EK Die Zeller Eisbären 4 3 1 0 0 12 11 +1 9

5 HC Meran/o Pircher 4 2 1 1 0 12 11 +1 8

6 Adler Stadtwerke Kitzbühel 4 2 1 0 1 20 14 +6 7

7 Unterland Cavaliers 4 1 2 0 1 11 15 -4 4

8 Red Bull Hockey Juniors 5 1 3 0 1 7 18 -11 4

9 KHL Sisak 3 1 2 0 0 7 8 -1 3

10 Cortina 3 0 1 1 1 8 11 -3 3

11 HC Gherdeina 4 0 2 1 1 15 19 -4 3

12 EC-KAC Future Team 3 1 2 0 0 9 13 -4 3

13 Wipptal Broncos 3 0 2 1 0 11 18 -7 2