Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Gherdeina e Renon esultano nell’Alps. Male le altre italiane
Il sabato sera – 10 ottobre – della prima fase dell’Alps Hockey League porta al movimento italiano un bilancio in agrodolce: un paio di vittorie e diverse sconfitte finiscono a referto.
Bene Gherdeina e Renon: i primi si impongono 4-0 sull’EC-KAC Future Team, dopo un primo periodo chiuso sullo 0-0, grazie alle segnature di Soracreppa, Dostalek, Pietroniro e Kasslatter, mentre i secondi vincono 1-4 il confronto con il Merano, grazie a una super serata del duo Felicetti-Kostner.
Notizie negative invece per il Cortina, battuto 3-0 dallo Jesenice, per l’Asiago, incapace di contenere il KHL Sisak imposti in casa 5-1, e per gli Unterland Cavaliers, superati in casa 1-3 dall’EK Die Zeller Eisbären.
La classifica generale vede in testa il Renon, a quota 18 punti, in coabitazione con lo Jesenice: tutte e due le squadre hanno collezionato lo stesso bottino in 7 gare sin qui disputate. L’Alps Hockey League tornerà in campo da martedì prossimo.