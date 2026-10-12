Hockey ghiaccio, definito il calendario dell’Italia alla European Cup of Nations di novembre

È stato ufficializzato il calendario della European Cup of Nations di hockey ghiaccio che vedrà protagonista l’Italia tra novembre e febbraio. La manifestazione continentale, infatti, sarà suddivisa in due spezzoni, il primo nel mese di novembre, mentre il secondo nell’anno nuovo e sarà un vero e proprio banco di prova di estrema importanza in vista del Mondiale di Prima Divisione Gruppo A che si disputerà a Tallin, capitale dell’Estonia, ad inizio mese di maggio.

Per il momento, quindi, tutta la concentrazione del Blue Team sarà indirizzata verso Sosnowiec, in Polonia, all’ArcelorMittal Park, esattamente come accaduto nell’edizione 2025 di questa manifestazione. Quali saranno quindi le rivali della nostra compagine? L’Italia sarà impegnata sul ghiaccio contro Gran Bretagna, Polonia e Ucraina, in tre match quanto mai probanti. Il calendario si aprirà giovedì 5 novembre alle 16.00 con Gran Bretagna-Italia, quindi sfida alla Polonia venerdì 6 novembre alle 20.00 per poi chiudere alle 18.45 di sabato 7 novembre contro l’Ucraina.

CALENDARIO EUROPEAN CUP OF NATIONS, GIRONE DI SOSNOWIEC

PRIMA GIORNATA

Giovedì 5 novembre

Ore 16.00: Gran Bretagna-Italia

Ore 20.00: Polonia-Ucraina

SECONDA GIORNATA

Venerdì 6 novembre

Ore 16.00: Gran Bretagna-Ucraina

Ore 20.00: Polonia-Italia

TERZA GIORNATA

Sabato 7 novembre

Ore 14.45: Polonia-Gran Bretagna

Ore 18.45: Italia-Ucraina

I prossimi impegni della nostra nazionale:

8-14 febbraio 2027, European Cup of Nations, Slovenia (sede ancora da stabilire): Slovenia, Francia, Italia, Ucraina.

1-7 maggio 2027, Mondiale Prima Divisione Gruppo A, Tallinn: Girone A – Italia, Lituania, Polonia; Girone B – Estonia, Francia, Gran Bretagna.