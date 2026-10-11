Hockey ghiaccio, Bolzano vince il derby in casa di Milano. Valpusteria ko a Vienna

Va in archivio una domenica di grande importanza per la regular season della ICE Hockey League. Bolzano si conferma in vetta alla classifica superano Milano in un derby letteralmente sensazionale, mentre Valpusteria cade in casa di Vienna.

MILANO-BOLZANO 3-4 dopo overtime

Il derby inizia con i padroni di casa che passano a condurre con Caamano che va a segno dopo 10:39. Pareggio degli altoatesini con Elson al 24:17, quindi di nuovo Milano avanti con Chiodo al 27:51. Bolzano non ci sta e torna in parità con Ratcliffe al 42:10, ma i meneghini rimettono il naso avanti con Lindquist al 48:56. Bolzano non molla e torna di nuovo in parità con van de Leest al 54:19. La sfida passa all’overtime e Schneider realizza la rete del successo al 62:11.

VIENNA-VALPUSTERIA 3-2

Dopo un primo tempo concluso a reti bianche, sono gli altoatesini a sbloccare il punteggio con Lipon al 35:23. Vienna risponde subito con il pareggio di Vey al 39:45. Nel terzo periodo di nuovo i gialloneri in vantaggio con Fitzgerald al 46:24 ma gli austriaci proprio in questo momento cambiano marcia e vanno a vincere, prima con la rete di Bailen al 52:56, quindi con Gregoire per il 3-2 finale al 57:27.

Negli altri incontri:

Fehervar-Graz 2-3 dopo overtime

Olimpia Lubiana-Ferencvaros 5-1

Vorarlberg-Linz 1-4

Innsbruck-Villach 3-2 dopo overtime

Klagenfurt-Salisburgo 5-3

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE