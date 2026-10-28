Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, Bolzano si conferma al comando nella serata di ICE League
Bolzano non si ferma e centra un ennesimo successo nella serata di ICE Hockey League confermandosi al comando della classifica del campionato. I biancorossi svettano con 36 punti a pari punti con Lienz quindi 7 lunghezze di vantaggio sulle squadre in terza posizione.
Bolzano ha piegato Villach con il punteggio di 3-2 in un match tutt’altro che semplice. Il vantaggio va proprio agli ospiti che sbloccano il punteggio con Hughes dopo 14:25 per l’1-0 che chiude il primo tempo. Nel secondo arriva la risposta degli altoatesini che prima pareggiano con Gazley al 21:56, quindi passano a condurre con il 2-1 Misley al 37:17.
Si passa alla frazione conclusiva con Hancock che riporta gli austriaci in parità con il 2-2 al 47:31, ma Bolzano non ci sta e torna in vantaggio al 56:48 con Schneider con il 3-2 che fissa il punteggio della sfida del PalaOnda.