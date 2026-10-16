Hockey ghiaccio: Bolzano e Val Pusteria vanno ko in ICE League

Venerdì 16 ottobre non sorride alle squadre italiane impegnate nell’ICE Hockey League 2026-2027. Bolzano e Val Pusteria infatti incappano in due sconfitte in serata.

I “Foxes” cadono 5-4 in Slovenia sulla pista dell’Olimpija Ljubljana. Nel primo periodo botta e risposta sull’asse Halbert-Gazley. Nel secondo segmento i balcanici allungano sul 3-1 grazie a Lawrence e Pance, i bolzanini rientrano sul 3-2 con Ratcliffe. Ultimi venti minuti fatti di “tira e molla”: a referto vanno Bericic-Bradley e Mahkovec-Mantenuto. Si arriva sino al 5-4: gli altoatesini negli ultimi cinque minuti le provano tutte, anche togliere il portiere, ma non riescono ad arrivare al pareggio.

Lupi invece superati in casa, all’overtime, per 2-3 dall’HC TIWAG Innsbruck – Die Haie. Doppio scambio di cortesie nel primo e nel secondo periodo: protagonisti Lobis-Witting e Osmanski-Owre. Nell’ultimo drittel lo score si congela. Si va ai supplementari, dove la zampata di Benker risolve la contesa.

Domani, l’ICE Hockey League torna in campo: in ottica italiana, vi sarà in campo Milano. I lombardi riceveranno l’Hydro Fehervar AV 19.

La classifica generale vede al momento i Black Wings Linz in testa con 24 punti in 11 partite, mentre il Bolzano resta comunque secondo con 21 punti in 10 gare disputate.