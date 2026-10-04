Hockey ghiaccio: Bolzano e Val Pusteria sorridono nell’ICE. Milano perde ancora

Domenica 4 ottobre manda in archivio i risultati di gioco di questa giornata dell’ICE Hockey League, con tutte e tre le squadre italiane nella competizione, impegnate in pista: bilancio positivo, ma non pieno.

Affermazione all’overtime per Val Pusteria: 3-2 contro il Fehervar AV19, in una partita risolta dai Lupi – dopo il 2-2 dei regolamentari, peraltro maturato tutto nel terzo parziale, dopo lo 0-0 dei primi 40′ di gioco – grazie alla zampata di Lobis.

Si impone addirittura agli shoot out Bolzano sul Ferencvaros: 3-3 nei regolamentari, con i “Foxes” avanti 3-2 dopo il primo terzo di gara, ripresi nel secondo segmento di partita e incapaci, cosi come gli avversari di marcare nuovamente nel terzo drittel. Non succede nulla neppure ai supplementari: agli shoot out ci pensa Schneider a trovare la via della rete che vale il successo.

Infine Milano. I meneghini cadono ancora in trasferta in questo frangente del torneo, dopo essere partiti benissimo: 5-2 subito sulla pista dei Red Bull Salisburgo, che prima pareggiano con Huber al vantaggio di Cuglietta, poi riequilibrano le sorti dell’incontro con Schneider in seguito alla rete del neoarrivato Kostner e alla fine scappano grazie alle griffe di Hochkofler, Nienhuis e Brooks.

La classifica generale vede il Bolzano balzare in testa con 18 punti in 7 partite giornate, mentre Milano e Val Pusteria viaggiano in 4a e 5a posizione con 15 e 14 punti rispettivamente in 8 e 6 gare giocate.