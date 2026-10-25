Hockey ghiaccio: Bolzano e Val Pusteria passano in trasferta nell’ICE League. Milano ko

La domenica della prima fase dell’ICE Hockey League 2026-2027 porta alle squadre italiane il bilancio di due vittorie e una sconfitta: affermazioni per Bolzano e Val Pusteria, una sconfitta invece per Milano. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio, in questo 25 ottobre.

Bolzano passa 2-5 sulla pista dell’EC KAC: Foxes che partono bene già dal primo terzo di gara andando in gol con Bradley. Nel secondo periodo Ratcliffe griffa lo 0-2, poi il botta e risposta sull’asse Hudson-Elson sposta le cose sull’1-3. Si arriva agli ultimi venti minuti: Elson per l’1-4, Nickl per i padroni di casa mette a referto il 2-3. A quel punto la formazione di Klagenfurt toglie il portiere per mettere un giocatore di movimento in più, ma la mossa non paga: Digiacinto chiude i conti sul 2-5.

Val Pusteria espugna 1-3 il campo dell’Hydro Fehérvár AV19. Dopo un primo periodo chiuso sullo 0-0, i “Lupi” in corrispondenza della mezz’ora alzano il volume della radio: Osmanski ed Emery Fontaine gonfiano la rete della “gabbia” avversaria. Si va sullo 0-2, con Val Pusteria che a meno di tre minuti dalla fine cala il tris con Bowlby. Gol della bandiera, per i magiari, con Terbocs.

Cede invece 5-4 Milano all’HK Olimpija. Meneghini battuti nel confronto con gli sloveni, in una sfida con tanti gol. I padroni di casa scappano fino al 4-1 con Mehle, in apertura di secondo periodo, ma i lombardi tornano sotto fino al 4-3 con McLaughlin e Caamano, poi però Mahkovec timbra il 5-3. Nell’ultimo segmento Lindquist accorcia sul 5-4, Milano toglie il portiere senza riuscire però a pareggiare, con il tempo che si esaurisce.

Bolzano primo in classifica nell’ICE Hockey League 2026-2027 con 33 punti in 14 partite giocate: coabitazione per gli altoatesini con Black Wings Linz, che però hanno archiviato 15 gare.