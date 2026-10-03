Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Asiago e Renon vincono e si attestano al vertice della classifica nel sabato di Alps League
Con le unghia, con i denti, con il cuore. Asiago supera l’Unterland ai rigori nel sabato dedicato al Campionato Alps League 2026-2027 di hockey su ghiaccio. Una vittoria importantissima per la squadra italiana, al momento al comando della classifica ed abile a battere gli avversari per 6-5.
Dopo un match combattutissimo contrassegnato dalla rimonta dei Cavaliers, bravissimi a ripristinare gli equilibri grazie al guizzo di 17:45 con Heino, i veneti non sono riusciti a cambiare le sorti della disputa all’extra time, passando però agli shoot-out con Porco.
Sorride pure Renon, autrice di un successo rotondo contro Salzburg 2, regolato per 5-1. Da menzionare anche Merano, oggi uscita vittoriosa dal vìs-a-vìs in esterna espugnando il ghiaccio di Cortina per 1-3. Cade inoltre Vipiteno, costretta a cedere il passo al KHL Sisak per 1-4.
L’Alps League, per la precisione con Asiago, tornerà il prossimo 5 ottobre. Di seguito la classifica aggiornata della lega.
CLASSIFICA ALPS LEAGUE 2026-2027 (AGGIORNATA AL 3 OTTOBRE)
- HC Migross Asiago – 13
- Rittner Buam SkyAlps – 12
- HD Jesenice – 12
- EK Die Zeller Eisbären – 12
- HC Meran/o Pircher – 11
- Adler Stadtwerke Kitzbühel – 7
- KHL Sisak – 6
- Hockey Unterland Cavaliers – 5
- Red Bull Hockey Juniors – 4
- HC Gherdeina valgardena.it – 3
- Sportivi Ghiaccio Cortina – 3
- EC-KAC Future Team – 3
- Wipptal Broncos Weihenstephan – 2