Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, Asiago e Gherdeina vincono i derby di Alps contro Cortina e Vipiteno
Cinque incontri nella serata di Alps Hockey League con altrettante squadre di casa nostra impegnate, quattro delle quali in due derby. Gli Unterland Cavaliers passano in casa di Klagenfurt agli shoot-out mentre Asiago stende Cortina e Gherdeina piega Vipiteno.
EC KAC II – UNTERLAND CAVALIERS 3-4 dopo shoot-out
Partono forte gli austriaci con la rete del vantaggio di Micelli dopo 11:20, quindi raddoppio di Bizjak al 20:38. Gli altoatesini reagiscono e accorciano le distanze con Mazzarini al 28:19, ma Ofner riporta avanti i padroni di casa con il 3-1 al 58:05. Quando tutto sembra finito arriva la clamorosa rimonta dei Cavaliers che, prima accorciano con Nissila a 34 secondi dalla fine, quindi trovano addirittura il 3-3 con Linjala a un secondo dalla sirena! Dopo che l’overtime lascia il punteggio immutato, sono gli shoot-out a dare il successo agli altoatesini.
ASIAGO-CORTINA 6-2
I padroni di casa passano subito a condurre grazie alla rete di Porco dopo soli 80 secondi, prima che Traversa vada al raddoppio al 22:23. Cortina prova a tornare in partita con Alvera al 23:44 ma Asiago riallunga con Rigoni e Szypula al 25:26 e 27:22. Nel terzo tempo Magnabosco porta i veneti sul 5-1 al 40:39, quindi 6-1 ancora Szypula al 44:37. Fissa il punteggio sul 6-2 Adamo a 32 secondi dalla fine.
GHERDEINA-VIPITENO 6-4
Gol a raffica nel derby. I primi ad andare a segno sono i padroni di casa con Pietroniro dopo 5:54, quindi 1-1 immediato di Zecchetto a 34 secondi dalla prima sirena. Nel secondo periodo arriva il 2-1 di Frenademez al 20:21, quindi di nuovo pareggio dei Broncos con il solito Zecchetto al 20:58. Prima della seconda sirena, però, arriva un poker di Gherdeina con Bogdanov, Kasslatter, Dostalek e Mandruzzato per il 6-2. Nel tempo tempo Vipiteno prova la rimonta con Randklev che segna due reti, ma nei minuti conclusivi il punteggio non cambia.
CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE
|1
|Rittner Buam SkyAlps
|8
|7
|1
|0
|0
|34
|13
|+21
|21
|2
|HD Jesenice
|9
|7
|2
|0
|0
|36
|18
|+18
|21
|3
|EK Die Zeller Eisbären
|8
|7
|1
|0
|0
|26
|16
|+10
|21
|4
|HC Migross Asiago
|9
|5
|2
|2
|0
|46
|32
|+14
|19
|5
|HC Meran/o Pircher
|7
|4
|2
|1
|0
|18
|17
|+1
|14
|6
|Adler Stadtwerke Kitzbühel
|8
|4
|3
|0
|1
|33
|27
|+6
|13
|7
|KHL Sisak
|6
|3
|3
|0
|0
|18
|13
|+5
|9
|8
|HC Gherdeina valgardena.it
|7
|2
|3
|1
|1
|26
|25
|+1
|9
|9
|Hockey Unterland Cavaliers
|8
|1
|4
|1
|2
|22
|29
|-7
|7
|10
|Red Bull Hockey Juniors
|10
|2
|7
|0
|1
|13
|36
|-23
|7
|11
|EC-KAC Future Team
|7
|1
|5
|0
|1
|16
|34
|-18
|4
|12
|Sportivi Ghiaccio Cortina
|7
|0
|5
|1
|1
|12
|26
|-14
|3
|13
|Wipptal Broncos Weihenstephan
|6
|0
|5
|1
|0
|19
|33
|-14
|2