Golf
Hirata e Blanchet guidano dopo due giri al Bermuda Championship 2026
Concluso al Butterfield Bermuda Championship, sul percorso del Port Royal Golf Course, il secondo giro di uno dei tornei che, in Italia, si tiene a un orario tra i più umani possibili in territori americani. Abbastanza a sorpresa il duo dei leader, composto dal giapponese Kensei Hirata e dall’americano Chandler Blanchet, entrambi a -13 ma da percorsi differenti (-7 oggi per l’uno, -4 per l’altro).
Terza posizione per tanti nomi, alcuni dei quali piuttosto illustri: a -12 ci sono l’irlandese Seamus Power (-7 anche per lui), i canadesi Corey Conners e Ben Silverman e gli USA Eric Cole e Danny Walker, ognuno con un obiettivo importante da ricavare da questo evento.
Nel novero degli ottavi a -11, invece, c’è anche il miglior giocatore di oggi, l’inglese David Skinns, autore di un -8 che lo fa risalire tantissimo. E, soprattutto, lo porta accanto a diverse bandiere a stelle e strisce: quelle di Denny McCarthy, Grayson Sigg, Austin Smotherman e Ben Kohles, anche se quest’ultimo ha un po’ rallentato rispetto alle prime 18 buche.
Il miglior amateur fino a questo momento è Kihei Akina, autore di un complessivo -9 che lo porta nel gruppo dei tredicesimi. Nel novero dei tagliati, tra i nomi illustri ci sono Taylor Pendrith, Cameron Champ, Camilo Villegas, Luke List, C. T. Pan, Matthieu Pavon, Adam Schenk e Aldrich Potgieter.