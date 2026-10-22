Helmut Marko incorona Antonelli e stronca i dubbi: “Ha surclassato Russell”

Non basta vincere per convincere tutti. Nel paddock della F1, soprattutto quando un giovane pilota brucia le tappe e si ritrova al centro della lotta per il titolo, ogni successo può diventare terreno di discussione. È il caso di Kimi Antonelli, protagonista del Mondiale 2026 e finito inevitabilmente sotto la lente d’ingrandimento di chi cerca di capire quanto ci sia del suo talento e quanto, invece, delle circostanze favorevoli. A prendere posizione è Helmut Marko, che promuove senza riserve il talento italiano e, soprattutto, individua nel confronto con George Russell la prova più concreta del suo valore.

L’ex consulente della Red Bull non è certo conosciuto per la generosità dei suoi giudizi. Quando riconosce i meriti di un pilota, dunque, le sue parole acquistano un peso particolare. E nel caso di Antonelli il messaggio è inequivocabile: la crescita rispetto alla passata stagione è evidente, così come la capacità di trasformare la velocità in risultati, senza lasciarsi condizionare dalle difficoltà.

Intervistato da oe24, il manager austriaco ha sottolineato innanzitutto il piacere di osservare il giovane bolognese al volante, mettendo in risalto non soltanto la prestazione pura, ma anche l’atteggiamento con cui affronta le gare: “È bellissimo vedere come questo ragazzo fa volare la macchina e la gioia con la quale si gode i suoi successi“.

Non si tratta soltanto di essere veloci sul giro secco o di sfruttare una vettura competitiva. La differenza, soprattutto in una stagione lunga, la fanno anche la lucidità nelle situazioni complicate e la capacità di limitare i danni quando la vittoria non è alla portata.

È proprio su questo punto che arriva l’analisi più significativa dell’ex dirigente Red Bull: “È velocissimo e se non basta per vincere allora punta a un piazzamento“. Un’osservazione che risponde indirettamente anche a chi attribuisce parte dei risultati dell’italiano alla fortuna. Saper capitalizzare le occasioni favorevoli è una qualità, ma riuscire a raccogliere punti anche quando non si può puntare al successo è un segnale di maturità agonistica. Ed è questa continuità a rendere un pilota competitivo nella corsa al Mondiale.

Nel 2026, invece, il quadro è il seguente: il giovane italiano sembra aver trovato un equilibrio diverso, riuscendo a esprimere il proprio talento con maggiore concretezza. Marko lo riconosce apertamente: “L’anno scorso non era stato così costante e ha commesso anche diversi errori“.

Il confronto con George Russell rappresenta un riferimento importante per valutare il rendimento di Antonelli, sia per esperienza sia per capacità di gestire le diverse fasi di un campionato. Proprio per questo, il giudizio di Marko assume un significato che va oltre il semplice elogio: “Quest’anno invece ha messo in ombra Russell, l’ha surclassato“.