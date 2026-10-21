Hapoel Tel Aviv-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket: orario, tv, streaming

Trasferta bulgara dal sapore particolare per la Virtus Bologna di Alex Mumbru, che andrà a giocarsi le proprie carte per la quinta vittoria consecutiva in Eurolega sul parquet dell’Arena 8888 contro l’Hapoel Tel Aviv. In Israele, al momento, non si può andare, e dunque c’è campo neutro per la fattispecie.

LA DIRETTA LIVE DI HAPOEL TEL AVIV-VIRTUS BOLOGNA DI BASKET DALLE 18.00

I bianconeri si trovano di fronte un club dall’arsenale offensivo decisamente importante, che viene anche dalle enormi spese dichiarate dalla sua dirigenza (si parla di 70 milioni di euro, benché buona parte di essi vada anche in trasferte visto il fatto di dover uscire dalla madrepatria per giocare in Europa). Di fatto è un po’ la forza dei grandi singoli, comunque ben supportati, contro la forza del gruppo che sta emergendo in maniera sempre più importante.

Il match tra Hapoel Tel Aviv e Virtus Costa Bologna vedrà la palla a due alzarsi alle ore 18:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Basket (205), oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA HAPOEL TEL AVIV-VIRTUS BOLOGNA OGGI

Mercoledì 21 ottobre

Ore 18:00 Hapoel Tel Aviv-Virtus Costa Bologna – Diretta tv su Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA HAPOEL TEL AVIV-VIRTUS BOLOGNA, EUROLEGA 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport