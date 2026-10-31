F1, colpo di scena in Messico: Ocon escluso, la Haas fa debuttare Hirakawa

Nell’altitudine dell’Autodromo Hermanos Rodríguez il weekend della Haas ha cambiato pelle in poche righe di comunicato. Oggi, a ridosso delle FP3, la squadra di Kannapolis ha reso noto che Esteban Ocon non scenderà più in pista nel Gran Premio di Città del Messico: al suo posto, per il resto dell’appuntamento, correrà Ryō Hirakawa. Per il pilota giapponese sarà il debutto assoluto in F1.

La nota è asciutta, quasi burocratica. “Il pilota di riserva del TGR Haas F1 Team, Ryo Hirakawa, sostituirà Esteban Ocon per il resto del Gran Premio di Città del Messico del fine settimana, sabato 31 ottobre-domenica 1. novembre. Hirakawa (32), due volte vincitore del FIA WEC World Endurance Championship (2022 e 2023) e vincitore della 24 Ore di Le Mans del 2022 con Toyota GAZOO Racing , ha partecipato alla FP1 all’Autodromo Hermanos Rodriguez venerdì 30 ottobre – la sua terza FP1 quest’anno sulla VF-26, concludendo quindicesimo. Il pilota giapponese farà squadra con il compagno di squadra Oliver Bearman durante le prove e le qualifiche.Non saranno fatte ulteriori dichiarazioni al momento“, si legge.

BREAKING: Haas confirm Ryo Hirakawa will make his F1 debut in the Mexico City Grand Prix, replacing Esteban Ocon for the remainder of the weekend #F1 #MexicoGP https://t.co/u6HoaVuncL — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

La Haas ha escluso in modo esplicito qualsiasi ragione fisica: Ocon non è malato né infortunato. Chiarito questo, la squadra si è fermata. Nessuna spiegazione sulle cause della decisione, nessuna anticipazione su eventuali sviluppi, solo la formula con cui si annuncia che per il momento non verranno rilasciate altre dichiarazioni.

Il silenzio, in un contesto simile, pesa quanto le parole. Venerdì il francese aveva lavorato regolarmente, chiudendo tredicesimo le FP2. Proprio in quella sessione, tuttavia, si era registrato un acceso confronto via radio con il proprio ingegnere di pista, legato alla gestione delle mescole. Non è dato sapere se l’episodio abbia inciso sulla scelta: il team non lo ha collegato in alcun modo alla sostituzione, e il nesso, per ora, resta un’ipotesi che nasce dalla cronologia degli eventi più che da una conferma ufficiale.

A rendere il quadro ancora più intricato c’è lo sfondo contrattuale. L’addio tra Ocon e la Haas, infatti, era già stato ufficializzato e sarebbe diventato effettivo al termine della stagione 2026. Una separazione annunciata, dunque, che trasforma l’allontanamento improvviso in qualcosa di più di un semplice avvicendamento tecnico e solleva un interrogativo concreto: Ocon tornerà al volante nelle ultime gare del campionato o questo è il capolinea anticipato della sua esperienza nel team americano?

Hirakawa arriva dal mondo dell’endurance con un palmarès di tutto rispetto: due titoli nel Mondiale WEC (2022 e 2023) e il successo alla 24 Ore di Le Mans del 2022, ottenuto con la Toyota Gazoo Racing, marchio che è anche partner tecnico della Haas. Conosce la vettura, ha già svolto le FP1 imposte dall’obbligo di impiegare i rookie nelle sessioni del venerdì e può contare su un legame consolidato con la struttura. Resta da vedere come reggerà l’impatto con qualifiche e gara in uno dei tracciati più particolari del calendario, dove l’aria rarefatta mette alla prova raffreddamento e carico aerodinamico.