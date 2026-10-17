Guazzini/Consonni lottano a lungo, poi restano a secco nella madison dei Mondiali. Gran Bretagna inattaccabile

La Gran Bretagna conquista un altro titolo ai Mondiali di ciclismo su pista di Shanghai, imponendosi nella madison femminile con una straordinaria trascinatrice, Anna Morris, già vincitrice dell’omnium nella giornata di ieri e dell’inseguimento a squadre due giorni fa.

Le britanniche hanno chiuso con 40 punti, precedendo la Francia, seconda a quota 33, e il Giappone, medaglia di bronzo con 18 punti. Fuori dal podio le campionesse olimpiche di Parigi 2024, Chiara Consonni e Vittoria Guazzini, che non sono riuscite a trasformare una gara combattuta in una medaglia iridata.

L’affondo principale della gara è arrivato circa a metà prova: Francia e Gran Bretagna sono state le uniche a guadagnare il giro e i 20 punti conquistati dalle due squadre sono stati fondamentali per la medaglia d’oro e quella d’argento. Britanniche superiori alle francesi nel finale sugli sprint, grazie oltre che a Morris anche ad una giovanissima Erin Boothman, classe 2007, e successo meritatissimo.

Battaglia apertissima per il podio con le azzurre protagoniste fino a pochi giri dal termine: a circa tre tornate dalla fine sembravano lanciate verso il bronzo Consonni-Guazzini, poi nell’ultimo sprint qualcosa non è andato.