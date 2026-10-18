GTWC Europe, Verstappen show nel finale di Portimao. “Weekend positivo”

Max Verstappen ha regalato spettacolo negli ultimi quaranta minuti della 3h Portimao, ultima tappa del GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. L’olandese ha completato nono al volante della Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 schierata da 2 Seas Motorsport in coppia con Chris Lulham e Ben Barnicoat.

La stella di F1 ha recuperato diverse posizioni riuscendo nel finale a portarsi dalla 24ma alla nona piazza. L’AMG GT3 EVO n. 3 ha dovuto recuperare dopo una penalità rimediata a metà evento per un contatto di Lulham con la Mercedes n. 48 Winward Racing di Luca Stolz in curva 8.

La sanzione ha spento ogni speranza di podio o di successo dell’equipaggio n. 3, presente in 14ma piazza al via dopo una qualifica non perfetta. Il protagonista della massima formula ha mostrato ancora una volta le sue abilità riuscendo con un ritmo incredibile a portarsi in Top10.

Il vincitore del recente GP di Singapore ha dichiarato: “Ben ha disputato un ottimo primo stint, riuscendo a evitare il caos iniziale e a portarci nelle posizioni di testa. Anche Chris ha iniziato il suo stint con grande determinazione, portandoci in un’ottima posizione. Tuttavia, a causa di un tentativo di sorpasso forse troppo azzardato su un’altra vettura, abbiamo ricevuto – giustamente – un drive-through”.

Verstappen ha corso a Portimao in sostituzione di Daniel Juncadella, impegnato in Spagna nel FIA World Endurance Championship. Il titolare del Verstappen Racing ha dovuto rimpiazzare anche Jules Gounon ed ha deciso di chiamare Ben Barnicoat, ex campione IMSA WeatherTech SportsCar Championship in GTD PRO.

Il 29enne ha concluso dicendo: “Questo mi ha costretto a ripartire dalla 24ª posizione durante il mio stint. Mi sono comunque divertito e il passo della nostra auto è stato davvero ottimo. È stata una fase molto concitata, con parecchio caos attorno a me mentre cercavo di risalire verso le posizioni di vertice. Alla fine, chiudere al nono posto dopo aver scontato la penalità è un risultato davvero solido. Quindi, pur non essendo il piazzamento che speravamo, abbiamo imparato molto ed è stato un weekend positivo”.

La speranza è quella di vedere in pista al più presto Verstappen in qualsiasi competizione GT, categoria in cui indubbiamente può divertisi e correre senza troppi pensieri. L’appuntamento è destinato al 2027, le chance di rivederlo nella 24h del Nurburgring e per la prima volta nella 24h di Spa sono sempre più alte.