GTWC Europe, Verstappen arricchisce la finale di Portimao. Mercedes ad un passo dal titolo

Saranno ben 61 le auto che parteciperanno alla finale di Portimao del GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Max Verstappen si unisce allo schieramento per l’ultima sfida della stagione, l’olandese guiderà la Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 del 2 Seas Motorsport accanto a Chris Lulham e Ben Barnicoat.

Il pluricampione del mondo di F1 è solo una delle tante novità della griglia. Il vincitore del recente GP di Singapore guiderà con i colori del proprio team, Verstappen Racing, al posto di Daniel Juncadella che così come molti altri saranno impegnati a Barcellona per la penultima prova del FIA World Endurance Championship.

La coppia sarà in azione esclusivamente in Catalogna così come Nicklas Nielsen, Alessio Rovera, Augusto Farfus, Dan Harper, Raffaele Marciello, Maxime Martin, Marvin Kirchhöfer, Peter Dempsey e Marco Sorensen. Discorso differente per Benji Goethe, Tom Fleming, Mattia Drudi, Darren Leung e Rui Andrade, presenti contemporaneamente in entrambi i campionati.

Nielsen e Rovera saranno sostituiti al volante della Ferrari 296 GT3 EVO n. 51 da Nicola Lacorte e Lorenzo Ferrari, la coppia guiderà con il titolare Tommaso Mosca. Albert Costa prende invece il posto di Sean Gelael sulla gemella n. 50 accanto ad Arthur Leclerc ed a Lilou Wadoux.

Nuovo compagno di squadra anche per Valentino Rossi e Max Hesse (WRT BMW n. 46). Con loro non ci sarà Harper per gli impegni in Spagna, ma il campione 2026 IMSA WeatherTech SportsCar Championship per la classe GTD PRO Neil Verhagen.

La Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing è al comando del campionato nella classifica assoluta. Lucas Auer e Maro Engel, accompagnati nell’Endurance Cup da Luca Stolz, inseguono il successo anche nella graduatoria più importante del GTWC Europe dopo aver siglato la speciale classifica riservata alle prove di durata. L’austriaco ed il tedesco hanno un buon margine nei confronti della concorrenza, ma la conferma dell’eventuale squalifica nella race-2 di Misano potrebbe riportare in gioco la Porsche n. 80 Lionspeed GP e la BMW n. 32 WRT.

Sabato e non domenica la 3h di Portimao, in diretta come sempre sul canale YouTube GT World ed anche su Sky Sport.