GTWC Europe, Porsche controlla le qualifiche di Portimao. 15mo tempo per Max Verstappen

Porsche ha ottenuto la pole position nell’ultima prova del GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup in quel di Portimao. La 992 GT3-R EVO n. 2 schierata da Boutsen VDS, in azione con Dorian Boccolacci/Alessio Picariello/Morris Schuring ha stabilito il best lap nella classifica combinata in 1.42.071.

Alle spalle della compagine belga si è inserita la Mercedes AMG GT3 EVO n. 17 Getspeed di Ralf Aron/Fabian Schiller/Maxi Goetz e la Porsche n. 80 Lionspeed GP di Bastian Buus/Ricardo Feller/Thomas Preining.

Quinto tempo per la Ferrari 296 GT3 EVO n. 50. Lilou Wadoux si è collocata in Top5 completando a due decimi dalla Ford Mustang GT3 EVO n. 64 Haupt Racing Team di Thomas Drouet. Il marchio di Maranello ha ottenuto parallelamente la pole in Gold Cup grazie alla Rossa n. 71 Selected Car Racing.

15mo Max Verstappen con la Mercedes n. 3 gestita da 2 Seas Motorsport. Il quattro volte campione del mondo di F1, al debutto nella serie SRO riservata alle GT3, ha ottenuto un piazzamento nella classifica assoluta dopo aver ereditato il volante da Ben Barnicoat e Chris Lulham.

L’olandese partirà alle spalle della BMW n. 32 WRT e davanti alla M4 GT3 EVO n. 30 WRT, matematicamente campione 2026 del GTWC Europe in Silver Cup tra Endurance, Sprint e classifica combinata grazie ad Matisse Lismont e Ignacio Montenegro.

Non è andata benissimo invece alla BMW n. 46 WRT di Valentino Rossi. La stella del Motomondiale è stato tradito dai limiti del tracciato, il compagno di squadra di Max Hesse e Neil Verhagen ha perso il proprio riferimento in Q2 e di conseguenza dovrà partire 60mo.

Il venerdì di Portimao, tracciato che non ha mai accolto l’Endurance Cup del GTWC Europe, regala invece il titolo assoluto a Lucas Auer e Maro Engel. La Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 schierata da Winward Racing ha vinto l’appello relativo alla squalifica dalla race-2 di Misano Adriatico, la conferma del terzo posto in Italia assegna automaticamente il trofeo più importante di SRO Europe al tirolese ed al tedesco.

Domani, sabato 17 ottobre, l’epilogo della categoria GT più importante d’Europa. La competizione scatterà alle 18.00 italiane, in diretta come sempre su YouTube (canale GT World) ed anche su Sky Sport.