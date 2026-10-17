GTWC Europe, Getspeed Mercedes conquista Portimao. 9° posto per Verstappen

Ralf Aron/ Maximilian Götz/Fabian Schiller conquistano la 3h Portimao, ultima tappa del GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. La Mercedes AMG GT3 EVO schierata dal Team Getspeed festeggia in Portogallo davanti alle Porsche di Lionspeed GP e Boutsen VDS.

Ricardo Feller/ Thomas Preining/Bastian Buus (n. 80) e Morris Schuring/ Dorian Boccolacci/Alessio Picariello (n. 2) hanno controllato la prima parte della competizione prima di arrendersi alla Mercedes. Aron ha superato i rivali dopo la prima sosta, decisiva la scelta della compagine tedesca di ritardare l’ingresso in pit road.

Mercedes ottiene la prima gioia del 2026 e nella finale di Portimao festeggia il titolo Endurance e Overall con la Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing. Lucas Auer e Maro Engel, accompagnati da Luca Stolz, avevano già matematicamente siglato il trofeo delle prove di durata in occasione della 3h del Nurburgring.

Quarto posto per Ferrari che vince in Gold Cup con Frederik Schandorff/ Malte Ebdrup/Simon Birch. L’equipaggio n. 71 di Selected Car Racing ha tenuto testa nella classifica generale alla BMW n. 30 WRT di Amaury Cordeel/ Matisse Lismont/Ignacio Montenegro, i migliori quest’anno tra Sprint ed Endurance in Silver Cup.

Garage 59 McLaren n. 59, ROWE Racing BMW n. 998 (Gold Cup) e Getspeed Mercedes n. 6 (Silver) completano nell’ordine davanti alla star del weekend tra i saliscendi dell’Algarve: Max Verstappen. Il n. 3 di 2 Seas Motorsport ha regalato spettacolo nel finale riuscendo a risalire dalla 22ma alla decima posizione negli ultimi trenta minuti.

La stella di F1, nono al traguardo, ha dovuto scalare la graduatoria dopo una penalità rimediata da Chris Lulham. Il britannico ha tentato a metà gara di superare la Mercedes n. 48 Winward Racing, il contatto tra le due vetture ha costretto la direzione gara a prendere provvedimenti nei confronti dell’unità di Verstappen Racing.

Lulham si trovava in contesa per la Top10 dopo l’eccellente avvio da parte di Ben Barnicoat. Il tridente era partito dal 15mo posto dopo le qualifiche di ieri, controllate dalla Porsche n. 2 Boutsen Racing di Picariello/Schuring/Boccolacci.

Ritiro con problemi dopo una difficile 3h Portimao per la BMW n. 46 WRT di Valentino Rossi, costretto a partire dal fondo dello schieramento. La squadra di Vincent Vosse non ha brillato neanche con la n. 32, penalizzata nelle prime fasi della prova per un contatto che ha pregiudicato la prova della Ferrari n. 50 AF Corse.

ROWE Racing vince il campionato Endurance in Gold Cup, mentre la McLaren n. 58 di Garage 59 si consola con l’affermazione di classe nella classifica combinata con Tom Fleming/Louis Prette. Kessel Racing trionfa invece in Endurance e nella classifica assoluta, la squadra svizzera legata a Ferrari ottiene automaticamente un invito per la prossima 24h Le Mans in LMGT3.