GTWC Europe, Ferrari conclude con una doppietta la stagione Sprint 2026

Ben Green e Thierry Vermeulen hanno vinto la race-2 del GT World Challenge Europe Powered by AWS a Barcellona. La Ferrari n. 69 Emil Frey Racing domina la scena, la coppia ottiene la seconda affermazione in tre gare.

Il britannico e l’olandese hanno preceduto all’arrivo la Ferrari n. 50 AF Corse di Arthur Leclerc/Thomas Neubauer e l’Audi n. 66 Tresor Attempto Racing di Ariel Levi/Andrea Frassineti, meritatamente vincitori in Silver Cup dopo una prova perfetta.

La sfida è stata posticipata di due ore rispetto all’orario previsto, la classifica è stata stabilita in base ai risultati del ‘Driver 2’ durante la seconda sessione di prove libere. SRO ha dovuto modificare tutto il programma in seguito alle avverse condizioni meteo che hanno annullato tutte le attività fino alle 14.00 di domenica.

Ferrari ha in ogni caso controllato la scena, la 296 GT3 EVO n. 50 e l’Audi n. 66 hanno superato ai box la Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 Verstappen Racing di Daniel Juncadella/Chris Lulham.

La coppia ha chiuso in quinta posizione alle spalle della Lamborghini Temerario GT3 n. 163 di Mattia Michelotto/Loris Spinelli, pienamente in gestione della situazione nella propria classe all’intero dell’impegnativa pista catalana.

Due giornate perfette regalano invece la Bronze Cup a Eddie Cheever/ Peter Dempsey. La Porsche n. 93 Tempesta Racing replica la ‘doppietta’ di Zandvoort ed ottiene il trofeo riservato alla Bronze Cup respingendo ogni possibile rimonta della Mercedes n. 87 Winward Racing.