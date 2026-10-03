GTWC Europe, Buus in pole in Q1 con Lionspeed GP Porsche

Pole e punto extra in campionato per Bastian Buus e Lionspeed GP in vista della race-1 di Barcellona del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Il danese controlla la scena, il leader del campionato ha battuto di 80 millesimi la Mercedes AMG GT3 EVO n. 222 di Kiern Jewiss (2 Seas Motorsport).

Il pilota presente in Bronze Cup ha controllato Fabian Schiller (Getspeed Mercede n. 12 – Bronze) ed il migliore della graduatoria Silver Cup Felix Hirsiger (AF Corse Ferrari n. 71), la coppia si è imposta sulla Mercedes n. 87 Winward Racing di Marvin Dienst (Bronze Cup).

Il vantaggio è stato netto soprattutto sui diretti rivali per il campionato. Dobbiamo infatti scendere in 11ma piazza per trovare la Ferrari 296 GT3 EVO n. 50 AF Corse, Thomas Neubauer non è riuscito ad entrare in Top10.

Il francese che divide l’abitacolo con Arthur Leclerc ha fatto meglio di altri contendenti per il titolo: per Lucas Auer (Winward Mercedes n. 48), Daniel Juncadella (Verstappen Mercedes n 3) e Charles Weerts (WRT BMW n. 32). I tre protagonisti citati hanno ottenuto nell’ordine il 20mo, 21mo e 28mo posto dopo le Q1.