GTWC Europe, Buus/Feller campioni a Barcellona dopo race-1. Audi vince sotto la pioggia

Bastian Buus e Ricardo Feller sono matematicamente i nuovi campioni del del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup con una gara d’anticipo. La coppia, al volante della Porsche n. 80 Lionspeed GP, firma il titolo nella race-1 di Barcellona grazie al secondo posto alle spalle dell’Audi n. 99 Tresor Attempto Racing di Alex Aka/Dylan Pereira.

L’equipaggio presente in Gold Cup, grazie ad una penalità inflitta alla Porsche n. 2 Boutsen VDS, si impone sulla concorrenza al termine di una race-1 segnata da una breve bandiera rossa per rimuovere la Porsche n. 55 Dinamic GT (Silver) ferma in curva 3.

La ripartenza ha visto Aka all’attacco, il n. 99 di Audi ha superato la Ferrari n. 74 Kessel Racing di Constantin Dressler. Il tedesco, leader virtuale alla ripartenza dopo una decisione della direzione gara, ha provato invano a difendere il primato assoluto e soprattutto quello in Bronze Cup.

Aka ha gestito nel finale Feller, consapevole di non aver più rivali per il titolo visto il ritiro della Ferrari n. 50 AF Corse, la negativa prova delle due BMW di WRT (n. 32 e n. 46) ed un testacoda in curva 10 per la Mercedes n. 3 Verstappen Racing di Chris Lulham.

L’elvetico ottiene così il secondo titolo assoluto in Sprint Cup, Lionspeed GP completa una stagione incredibile dopo il trionfo nella 24h di Spa. Primo trofeo invece per Buus, precedentemente campione in GT4 e della Porsche Supercup.

Podio per la Lamborghini Temerario GT3 n. 96 Rutronik Racing di Patric Niederhauser e Luca Engstler. Alle spalle dell’auto tricolore la McLaren n. 59 Garage 59 e la Porsche n. 93 Tempesta Racing di Peter Dempsey/Eddie Cheever III, meritatamente a segno in Bronze Cup.

Sesto posto per la Porsche n. 2 Boutsen VDS, settimo per la Mercedes n. 48 Winward Racing al termine di una competizione che ha regalato anche il titolo Gold Cup alla Ferrari 296 GT3 EVO n. 51 AF Corse. Tommaso Mosca/ Matias Zagazeta nonostante una penalità ed il penultimo posto in classe vincono il campionato davanti alla McLaren n. 58 Garage 59 di Louis Prette /Tom Fleming che è ad un passo dal successo finale nella classifica combinata della Gold Cup (risultati Endurance + Sprint).