Griglia di partenza MotoGP, GP Indonesia 2026: Marquez e Martin in seconda fila! Pole a sorpresa di Fernandez

Uno straordinario Raul Fernandez ha conquistato la pole position del Gran Premio di Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Mandalika il pilota del team Aprilia Trackhouse ha conquistato la prima partenza al palo della sua carriera in MotoGP con il tempo di 1:28.852 davanti a Marco Bezzecchi (Aprilia Ufficiale), che ha chiuso in 1:28.961. La prima fila viene completata da Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) che si ferma a 196 millesimi dalla vetta.

Marc Marquez (Ducati Factory) è in quarta posizione a 266 millesimi da Fernandez, mentre Jorge Martin (Aprilia Ufficiale) è quinto a 3 decimi esatti. Sesto Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) a 380 millesimi, settimo il giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) a 427 millesimi, ottavo Alex Marquez (Ducati Gresini) a 534, mentre è nono Pedro Acosta (Red Bull KTM) a 556.

Chiude in decima posizione Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Factory) a 934 millesimi, 11a per Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46) a 938, mentre è 12° Fabio Quartararo (Yamaha Ufficiale) a 985. Scatterà dalla 14a casella della griglia Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) mentre in 15a vedremo Luca Marini (Honda HRC).

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la classifica dei tempi delle qualifiche di Mandalika e, di conseguenza, lo schieramento di partenza di Sprint Race e gara domenicale.

LO SCHIERAMENTO DI PARTENZA DEL GP DI INDONESIA 2026 MOTOGP

1 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’28.852 6 8Q2 315.7

2 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’28.961 3 9 0.109 0.109Q2 319.5

3 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Tea DUCATI 1’29.048 6 9 0.196 0.087Q2 318.5

4 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.118 5 8 0.266 0.070Q2 319.5

5 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’29.152 6 9 0.300 0.034Q2 318.5

6 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.232 6 6 0.380 0.080Q2 314.8

7 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’29.279 7 9 0.427 0.047Q2 318.5

8 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.386 6 8 0.534 0.107Q2 318.5

9 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.408 6 9 0.556 0.022Q2 319.5

10 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.786 3 9 0.934 0.378Q2 321.4

11 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Tea DUCATI 1’29.790 3 9 0.938 0.004Q2 316.7

12 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Te YAMAHA 1’29.837 9 9 0.985 0.047Q2 313.9

13 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Te YAMAHA Q1 1’29.834 9 9 (*) 0.195 312.1

14 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’29.879 3 6 (*) 0.240 0.045Q1 319.5

15 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’30.037 3 8 (*) 0.398 0.158Q1 320.4

16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.248 3 9 (*) 0.609 0.211Q1 319.5

17 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.357 2 4 (*) 0.718 0.109Q1 313.0

18 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.504 3 8 (*) 0.865 0.147Q1 316.7

19 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.532 7 9 (*) 0.893 0.028Q1 309.4

20 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’30.703 5 7 (*) 1.064 0.171Q1 317.6

21 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’30.725 2 8 (*) 1.086 0.022Q1 319.5

22 41 Aleix ESPARGARO SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’31.067 3 8 (*) 1.428 0.342Q1 313.9