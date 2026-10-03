Griglia di partenza MotoGP, GP Giappone 2026: Martin in pole davanti a Marquez, Bezzecchi in seconda fila

Un clamoroso Jorge Martin ha centrato la pole position nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026, gettando le basi migliori per il prosieguo del suo fine settimana. Sul tracciato di Motegi Jorge Martin (Aprilia) ha stampato un ottimo 1:42.371 andando a mettere 110 millesimi di vantaggio tra sé e Marc Marquez (Ducati Factory), mentre completa la prima fila Pedro Acosta (Red Bull KTM) a 122.

Quarta posizione, invece, Marco Bezzecchi (Aprilia) a soli 159 millesimi dalla vetta, quinta per Alex Marquez (Ducati Gresini) a 175 millesimi, con Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) che chiude la seconda fila a 257 millesimi. Settimo Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) a 298 millesimi da Martin, ottavo lo spagnolo Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) a 370, nono il brasiliano Diogo Moreira (LCR Honda) a 545, decimo il francese Johann Zarco (LCR Honda) a 547.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la classifica delle qualifiche e, di conseguenza, lo schieramento di partenza della gara di domani che prenderà il via alle ore 07.00 italiane (le ore 14.00 giapponesi).

CLASSIFICA QUALIFICHE GP GIAPPONE 2026 MOTOGP

1 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’42.371 6 8Q2 318.5

2 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’42.481 2 7 0.110 0.110Q2 317.6

3 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’42.493 8 8 0.122 0.012Q2 319.5

4 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’42.530 8 8 0.159 0.037Q2 319.5

5 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’42.546 3 8 0.175 0.016Q2 316.7

6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Tea DUCATI 1’42.628 7 8 0.257 0.082Q2 316.7

7 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’42.669 7 8 0.298 0.041Q2 318.5

8 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’42.741 6 8 0.370 0.072Q2 316.7

9 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’42.916 5 7 0.545 0.175Q2 320.4

10 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’42.918 3 6 0.547 0.002Q2 317.6

11 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’42.933 3 4 0.562 0.015Q2 318.5

12 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Te YAMAHA 1’43.059 8 8 0.688 0.126Q2 314.8

13 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q1 1’43.007 5 7 (*) 0.124 317.6

14 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Tea DUCATI 1’43.136 7 8 (*) 0.253 0.129Q1 315.7

15 15 Somkiat CHANTRA THA Honda HRC Castrol HONDA 1’43.196 8 8 (*) 0.313 0.060Q1 317.6

16 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’43.278 7 8 (*) 0.395 0.082Q1 317.6

17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’43.399 3 4 (*) 0.516 0.121Q1 319.5

18 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’43.419 7 7 (*) 0.536 0.020Q1 313.9

19 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’43.605 7 7 (*) 0.722 0.186Q1 315.7

20 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’43.811 2 6 (*) 0.928 0.206Q1 311.2

21 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Te YAMAHA 1’43.896 3 8 (*) 1.013 0.085Q1 313.0

22 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’44.031 6 7 (*) 1.148 0.135Q1 311.2