GP Australia
Griglia di partenza MotoGP, GP Australia 2026: Marquez imprendibile sotto la pioggia, Aprilia in difficoltà
Marc Marquez ha centrato la pole position in occasione delle qualifiche valide per il GP di Australia, diciottesima tappa del Mondiale 2026 di MotoGP in scena questo fine settimana in quel di Phillip Island. Semplicemente imprendibile il ducatista che, come da pronostico, ha fatto valere tutta la sua forza in condizioni di asfalto bagnato.
Il Campione del Mondo in carica è infatti riuscito nell’intento di segnare il tempo di 1:34.203 con cui ha accumulato uno spaventoso vantaggio rispetto al primo inseguitore, ovvero il fratello Alex Marquez (Gresini), secondo a 1.494 precedendo la Honda HRC di Johann Zarco, terzo a chiudere la prima fila con un gap di 1.503.
La seconda fila si aprirà invece con il leader del Mondiale Jorge Martin (Aprilia), quarto a 1.577 davanti alla Yamaha Pramac di Jack Miller (1.781) e alla Trackhouse guidata da Raul Fernandez, in sesta posizione a 1.947. Settimo infine Pedro Acosta (KTM) con una differenza di 2.297, ottavo Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Raciing) a 2.303. Solo nono inoltre Marco Bezzecchi (Aprilia), attardato di 2.303.
Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la classifica delle qualifiche e, di conseguenza, lo schieramento di partenza della Sprint e della gara lunga
CLASSIFICA QUALIFICHE GP AUSTRALIA 2026 MOTOGP
1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.203 7 7 337.5
2 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’35.697 7 7 1.494 1.494 333.4
3 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’35.706 6 8 1.503 0.009 335.4
4 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’35.780 8 8 1.577 0.074 340.7
5 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’35.984 6 7 1.781 0.204 327.3
6 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’36.150 6 8 1.947 0.166 337.5
7 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’36.500 6 8 2.297 0.350 342.9
8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’36.506 8 8 2.303 0.006 334.4
9 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’36.520 8 8 2.317 0.014 337.5
10 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’37.884 2 8 3.681 1.364 329.3
11 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’38.647 6 7 4.444 0.763 335.4
12 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’39.389 7 8 5.186 0.742 333.
13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’35.996 6 8 0.535 0.534 336.5
14 27 Iker LECUONA SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’36.296 7 8 0.835 0.300 333.4
15 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’36.687 8 8 1.226 0.391 330.3
16 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’36.759 7 9 1.298 0.072 335.4
17 47 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’36.778 7 8 1.317 0.019 316.8
18 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’36.911 8 8 1.450 0.133 333.4
19 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’37.240 8 8 1.779 0.329 328.3
20 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’37.904 6 6 2.443 0.664 325.4