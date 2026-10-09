Formula 1
Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP Singapore 2026: Antonelli in quarta fila, Verstappen in pole davanti a Russell e Leclerc
Nelle qualifiche sprint di oggi è stata determinata la griglia di partenza della Sprint del GP di Singapore del Mondiale di F1 2026, che vedrà proseguire domani, sabato 10 ottobre, il fine settimana con la Sprint, che sarà valida per il diciassettesimo round del calendario della F1.
Nella SQ1 escono di scena Arvid Lindblad (Racing Bulls), 17°, Lance Stroll (Aston Martin), 18°, Alexander Albon (Williams), 19°, Sergio Perez (Cadillac), 20°, Valtteri Bottas (Cadillac), 21°, e Carlos Sainz (Williams), 22°. Nella SQ2 vengono eliminati Franco Colapinto (Alpine), 11°, Nico Hulkenberg (Audi), 12°, Oliver Bearman (Haas F1 Team), 13°, Gabriel Bortoleto (Audi), 14°, Fernando Alonso (Aston Martin), 15°, ed Esteban Ocon (Haas F1 Team), 16°.
Nella SQ3 la pole va a Max Verstappen (Red Bull Racing) , che precede George Russell (Mercedes), secondo, Charles Leclerc (Ferrari), terzo, Oscar Piastri (McLaren), quarto, Lando Norris (McLaren), quinto, Lewis Hamilton (Ferrari), sesto, Kimi Antonelli (Mercedes), settimo, Isack Hadjar (Red Bull Racing), ottavo, Liam Lawson (Racing Bulls), nono, e Pierre Gasly (Alpine), decimo.
GRIGLIA DI PARTENZA SPRINT GP SINGAPORE F1 2026
1 Max Verstappen (Red Bull Racing) (SQ3)
2 George Russell (Mercedes) (SQ3)
3 Charles Leclerc (Ferrari) (SQ3)
4 Oscar Piastri (McLaren) (SQ3)
5 Lando Norris (McLaren) (SQ3)
6 Lewis Hamilton (Ferrari) (SQ3)
7 Kimi Antonelli (Mercedes) (SQ3)
8 Isack Hadjar (Red Bull Racing) (SQ3)
9 Liam Lawson (Racing Bulls) (SQ3)
10 Pierre Gasly (Alpine) (SQ3)
11 Franco Colapinto (Alpine) (SQ2)
12 Nico Hulkenberg (Audi) (SQ2)
13 Oliver Bearman (Haas F1 Team) (SQ2)
14 Gabriel Bortoleto (Audi) (SQ2)
15 Fernando Alonso (Aston Martin) (SQ2)
16 Esteban Ocon (Haas F1 Team) (SQ2)
17 Arvid Lindblad (Racing Bulls) (SQ1)
18 Lance Stroll (Aston Martin) (SQ1)
19 Alexander Albon (Williams) (SQ1)
20 Sergio Perez (Cadillac) (SQ1)
21 Valtteri Bottas (Cadillac) (SQ1)
22 Carlos Sainz (Williams) (SQ1)
CLASSIFICA SQ3
1 Max Verstappen (Red Bull Racing) 1:31.156
2 George Russell (Mercedes) +0.120
3 Charles Leclerc (Ferrari) +0.243
4 Oscar Piastri (McLaren) +0.298
5 Lando Norris (McLaren) +0.431
6 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.546
7 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.693
8 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +0.892
9 Liam Lawson (Racing Bulls) +1.185
10 Pierre Gasly (Alpine) +2.163
CLASSIFICA SQ2
1 Charles Leclerc (Ferrari) 1:32.246
2 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.316
3 Lando Norris (McLaren) +0.326
4 George Russell (Mercedes) +0.368
5 Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.455
6 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +0.701
7 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.752
8 Oscar Piastri (McLaren) +0.860
9 Liam Lawson (Racing Bulls) +0.887
10 Pierre Gasly (Alpine) +0.909
11 Franco Colapinto (Alpine) +1.003
12 Nico Hulkenberg (Audi) +1.174
13 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +1.177
14 Gabriel Bortoleto (Audi) +1.220
15 Fernando Alonso (Aston Martin) +1.488
16 Esteban Ocon (Haas F1 Team) +2.122
CLASSIFICA SQ1
1 Max Verstappen (Red Bull Racing) 1:33.477
2 Charles Leclerc (Ferrari) +0.018
3 George Russell (Mercedes) +0.096
4 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.271
5 Nico Hulkenberg (Audi) +0.651
6 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +0.705
7 Lando Norris (McLaren) +0.780
8 Oscar Piastri (McLaren) +0.800
9 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.915
10 Pierre Gasly (Alpine) +1.196
11 Gabriel Bortoleto (Audi) +1.213
12 Liam Lawson (Racing Bulls) +1.378
13 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +1.473
14 Fernando Alonso (Aston Martin) +1.483
15 Esteban Ocon (Haas F1 Team) +1.527
16 Franco Colapinto (Alpine) +1.571
17 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1.659
18 Lance Stroll (Aston Martin) +2.185
19 Alexander Albon (Williams) +2.653
20 Sergio Perez (Cadillac) +3.283
21 Valtteri Bottas (Cadillac) +3.391
22 Carlos Sainz (Williams) +3.899