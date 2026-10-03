Formula 1
Griglia di partenza F1, GP Bahrain a Sepang 2026: risultati e classifica qualifiche
Nelle qualifiche di oggi, sabato 3 ottobre, è stata determinata la griglia di partenza del GP del Bahrain del Mondiale di F1 2026, che vedrà culminare domani, domenica 4, il fine settimana sul circuito di Sepang, in Malesia, con la gara su distanza classica, valida come sedicesimo round del calendario della F1.
Il risultato delle qualifiche viene riscritto da alcune penalità: per Arvid Lindblad arriva la partenza dal fondo della griglia per l’introduzione della 5a unità stagionale di motore a combustione interna (ICE), turbocompressore e sistema di scarico.
Per Franco Colapinto ci sono 15 posizioni di penalità: ne sconterà 10 per l’utilizzo del 5° motore ICE stagionale, a cui si sommano le 5 ricevute a Baku per l’incidente causato con Gasly e Norris. Per Isack Hadjar arrivano 5 posizioni di penalità in griglia per aver montato il 7° motore a combustione interna (ICE) della stagione.
GRIGLIA DI PARTENZA GP BAHRAIN F1 2026
16 Nico Hulkenberg (Audi) (Q1)
17 Oliver Bearman (Haas F1 Team) (Q1)
18 Esteban Ocon (Haas F1 Team) (Q1)
19 Alexander Albon (Williams) (Q1)
20 Valtteri Bottas (Cadillac) (Q1)
21 Sergio Perez (Cadillac) (Q1)
22 Arvid Lindblad (Racing Bulls) Penalità (partenza dal fondo della griglia)
CLASSIFICA Q1
1 Max Verstappen (Red Bull Racing) 1:36.477
2 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.118
3 Charles Leclerc (Ferrari) +0.253
4 Oscar Piastri (McLaren) +0.375
5 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +0.421
6 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.564
7 Lando Norris (McLaren) +0.615
8 Gabriel Bortoleto (Audi) +0.629
9 Pierre Gasly (Alpine) +0.697
10 Franco Colapinto (Alpine) +0.702
11 George Russell (Mercedes) +0.787
12 Liam Lawson (Racing Bulls) +0.855
13 Carlos Sainz (Williams) +1.174
14 Fernando Alonso (Aston Martin) +1.244
15 Lance Stroll (Aston Martin) +1.252
16 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1.406
17 Nico Hulkenberg (Audi) +1.493
18 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +1.503
19 Esteban Ocon (Haas F1 Team) +1.756
20 Alexander Albon (Williams) +2.123
21 Valtteri Bottas (Cadillac) +2.134
22 Sergio Perez (Cadillac) +2.456