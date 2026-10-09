Grant tenta la fuga all’Open di Spagna. Chacarra tra i favoriti dopo 36 buche

Seconda giornata dell’Open di Spagna chiusa da pochi istanti. Il torneo, che si sta disputando a nord della capitale Madrid, vede Grant Forrest al comando con uno score totale di -9, seguito a ruota da Connor Syme e Joel Girrbach fermi a -8 in T2. Tra i favoriti alla vigilia del torneo che figurano tra le prime posizioni anche il padrone di casa Eugenio Chacarra e il danese Jacob Skov Olesen, il primo in T4 a -7 insieme a Joe Dean e il secondo in T6 a -6 insieme a Daniel Hillier, Martin Couvra, Jeff Winther e Victor Perez.

Il primo degli azzurri in terra iberica è Francesco Molinari, che dopo due giorni in -4 si ritrova a ridosso della top 10 in T13 insieme al connazionale Stefano Mazzoli (i due azzurri giocheranno pure insieme domani alle 12:05). Con loro anche Sergio Garcia, Matthew Jordan e Hennie Du Plessis. Leggermente dietro, invece, i maggiori favoriti dell’evento. Shane Lowry e Ludvig Aberg sono infatti fermi a -1 in T33 e con loro anche Renato Paratore. Chiudono ancora dentro il taglio anche Francesco Laporta, in pari al par sul totale, Filippo Celli, in +1 e Matteo Manassero, insieme a Celli a +1.

Sono rimasti fuori dal taglio Bubba Watson (+3), Calum Hill e Nicolai Hojgaard (+4) e gli ultimi due azzurri in gara questa settimana al Real Club de Campo Villa de Madrid Gregorio De Leo (+5) e Guido Migliozzi (+9).