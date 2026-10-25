Grand Prix De France 2026: Metelkina-Berulava trionfano nelle coppie d’artistico

Pur con qualche errore, Anastasiia Metelkina-Luka Berulava hanno vinto la gara delle coppie d’artistico al Grand Prix De France 2026-2027 di pattinaggio di figura in fase di svolgimento questa settimana presso l’Iceparc di Angers. Prova caratterizzata da tanti elementi di qualità quella del binomio medaglia d’argento alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, capaci di battere e controllare i compagni di allenamento Aleksandra Boikova-Dmitrii Kozlovskii.

Nella fattispecie, gli atleti allenati da Stanislav Morozov ed Eteri Tutberidze hanno commesso due sbavature di rilievo, arrivate rispettivamente nel triplo rittberger lanciato, eseguito con caduta, e nel triplo toeloop in parallelo, realizzato con qualche patema. Confezionando però al meglio le altre difficoltà i pattinatori sono riusciti a raccogliere 127.31 (59.95, 68.36) per 204.65 staccando di oltre sette punti Boikova-Kozlovskii, piazzatisi al secondo posto con due errori gravi: il primo nell’ambizioso tentativo di quadruplo toeloop lanciato, atterrato con caduta, il secondo nel doppio toeloop side by side, ruotato da due giri dalla dama, per cui si sono dovuti accontentare di 121.81 (57.18, 65.63) per 197.66

Lontani anni luce si sono accomodati al terzo posto i tedeschi Annika Hocke-Robert Kunkel, tornati sul podio nel Grand Prix con una valutazione di 112.71 (51.78, 60.93 per 179.74) arginando i francesi Megan Wessenberg-Denys Strekalin, quarti con 105.61 (50.87, 54.74) per 163.98.

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO