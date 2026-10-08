Gran Piemonte 2026 oggi: orari, tv, percorso, favoriti. Tutti contro Del Toro

In attesa del Lombardia, ultima Monumento della stagione, saranno ancora le strade italiane ad essere protagoniste nei prossimi giorni. Oggi andrà infatti in scena l’appuntamento con il Gran Piemonte 2026, corsa tricolore arrivata quest’anno alla sua centodecima edizione. Le strade da Asti a Bra saranno la cornice di una gara imprevedibile, quest’anno inserita anche nella Coppa Italia delle Regioni 2026, la speciale classifica che assegna punti ai corridori italiani.

LA DIRETTA LIVE DEL GRAN PIEMONTE DALLE 12.00

PERCORSO GRAN PIEMONTE 2026 OGGI

Saranno in totale 185 i chilometri da affrontare in un percorso che non lascia praticamente mai fiato ai corridori. Si parte con un tratto in saliscendi che porterà sui primi strappi di Manera, Tre Cunei e Roddino. Da qui si riprende con vari chilometri ondulati che porteranno sulla prima scalata de La Morra. Si entra quindi nel circuito finale di 34 chilometri con la breve scalata verso Cherasco e nuovamente l’ascesa de La Morra. La breve discesa porterà poi verso il finale leggermente rialzato.

PROGRAMMA

Giovedì 8 ottobre – Asti-Bra (185 km)

Orario di partenza: 12.00

Orario di arrivo: 16.30 circa

FAVORITI

Il grande favorito è indubbiamente Isaac del Toro. Il messicano, alla sua prima gara dopo il Mondiale, vuole tornare a vincere sulle strade italiane, riscrivendo il suo nome nell’albo d’oro dopo il successo dell’anno scorso. Ci si aspetta una reazione da Giulio Pellizzari che dopo un Europeo non perfetto cercherà di tornare tra i migliori. In caso di arrivo ristretto, attenzione anche alla velocità di Michael Matthews, completamente ritrovato al Mondiale, ma anche al francese Dorian Godon.

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GRAN PIEMONTE 2026

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 14.50

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO MAX, Eurosport 1, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport