Giulio Pellizzari ed Eleonora Gasparrini vincono la Coppa Italia delle Regioni: le classifiche

Giulio Pellizzari ed Eleonora Gasparrini hanno matematicamente vinto la Coppa Italia delle Regioni 2026, il trofeo messo in palio dalla Lega Ciclismo Professionistico, considerando i risultati conseguiti in svariati eventi organizzati sul suolo italiano. I successi sono ufficiali dopo la disputa del Giro del Veneto e della Veneto Women, andate in scena nella giornata di ieri.

Giulio Pellizzari svetta con 260 punti, inseguito da Tommaso Dati (230, potenzialmente ancora in corsa per il primato, ma non correrà la Veneto Classic) e da Christian Scaroni (190). Il portacolori della Red Bull-BORA-hansgrohe si merita la maglia blu in chiusura di una stagione iniziata con il sigillo nella generale del Tour of the Alps e poi proseguita con un Giro d’Italia sottotono e delle prove poco brillanti tra Mondiali ed Europei.

Eleonora Gasparrini festeggia con ben 128 punti all’attivo, riuscendo a precedere la compagna di squadra Elisa Longo Borghini (64), a cui succede nell’albo d’oro, e Alessia Vigilia (51). La portacolori della UAE Team L’IMAD ha vinto la Tre Valli Varesine ed era salita sul terzo gradino del podio alla Milano-Sanremo.

Ludovico Crescioli si è portato al comando della classifica per giovani, Kevin Pezzo Rosola guida quella per scalatori, Samuele Zoccarato risulta il più combattivo, Pellizzari primeggia nel Traguardo Speciale Sicurezza alla pari con Davide Donati, Diego Ulissi e Ludovico Crescioli. Tra le donne: Longo Borghini la più combattiva, Silvia Persico miglior scalatrice, Gaia Segato miglior giovane. Il Team Polti VisitMalta e la Vini Fantini – BePink sono il riferimento tra le squadre.

CLASSIFICHE COPPA ITALIA DELLE REGIONI

CLASSIFICA INDIVIDUALE MASCHILE

Piazzamento Nome Team Punteggio finale 1 Giulio Pellizzari Red Bull – Bora – Hansgrohe 260 2 Tommaso Dati Team Ukyo 230 3 Christian Scaroni XDS Astana Team 190 4 Davide Donati Red Bull – Bora – Hansgrohe Rookies 133 5 Ludovico Crescioli Team Polti VisitMalta 127 6 Diego Ulissi XDS Astana Team 114 7 Alessandro Fancellu MBH Bank CSB Telecom Fort 112 8 Federico Iacomoni Team Ukyo 104 9 Andrea Vendrame Team Jayco AlUla 97 10 Antonio Tiberi Bahrain Victorious 90

CLASSIFICA INDIVIDUALE FEMMINILE

1 Gasparrini Eleonora Camilla UAE Team ADQ 128 2 Longo Borghini Elisa UAE Team ADQ 64 3 Vigilia Alessia Uno-X Mobility 51 4 Persico Silvia UAE Team ADQ 42 5 Trinca Colonel Liv AlUla Jayco 34 6 Borgesi Letizia AG Insurance-Soudal Team 32 7 Silo Giada UAE Development Team 25 8 Pegolo Chantal Isolmant-Premac-Vitto 22 9 Zambelli Giulia Biesse-Carrera-Premac 20 10 Balsamo Elisa Lidl-Trek 20

CLASSIFICA A SQUADRE MASCHILE

Piazzamento Team Punteggio finale 1 Team Polti VisitMalta 539 2 Bardiani CSF 7 Saber 476 3 MBH Bank CSB Telecom For 316 4 Solution Tech Nippo Rali 268 5 General Store – Essegibi – F.lli Curia 218 6 S.C. Padovani Polo Cherry Bank 90 7 Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè’ Borbone 71 8 PetroLike 39 9 ASD Swatt Club 23 10 Biesse – Carrera – Premac 22

CLASSIFICA A SQUADRE FEMMINILE

1 Vini Fantini–Bepink — 36 2 Isolmant–Premac–Vittoria — 25 3 Aromitalia Vaiano — 22 4 Top Girls Fassa Bortolo — 20 5 Team Mendelspeck E-Work — 3

CLASSIFICA GIOVANI MASCHILE

Piazzamento Nome Team Punteggio finale 1 Ludovico Crescioli Team Polti VisitMalta 200 2 Giulio Pellizzari Red Bull – Bora – Hansgrohe 170 3 Tommaso Dati Team Ukyo 133 4 Luca Paletti Bardiani CSF 7 Saber 115 5 Simone Gualdi Lotto Intermarché 110 6 Filippo Turconi Bardiani CSF 7 Saber 97 7 Federico Iacomoni Team Ukyo 91 8 Gianmarco Garofoli Soudal Quick-Step 83 9 Davide Donati Red Bull – Bora – Hansgrohe Rookies 70 10 Lorenzo Mark Finn Red Bull – Bora – Hansgrohe 48

CLASSIFICA GIOVANI FEMMINILE

Piazzamento Nome Team Punteggio finale 1 Gaia Segato Vini Fantini–Bepink 99 2 Elsa De Vallier Top Girls Fassa Bortolo 49 3 Giada Silo UAE Team L-MAD 47 4 Chantal Pegolo Isolmant–Premac–Vittoria 40 5 Eleonora Ciabocco Team Picnic PostNL 35 6 Eleonora La Bella Aromitalia Vaiano 27 7 Irene Laudi Born to Win Zhiraf 12 8 Giulia Zambelli Biesse–Carrera–Premac 12 9 Irene Cagnazzo Vini Fantini–Bepink 10 10 Alessia Zambelli Top Girls Fassa Bortolo 7

CLASSIFICA SCALATORI MASCHILE

Piazzamento Nome Team Punteggio finale 1 Kevin Pezzo Rosola General Store – Essegibi – F.lli Curia 105 2 Manuele Tarozzi Bardiani CSF 7 Saber 80 3 Giulio Pellizzari Red Bull – Bora – Hansgrohe 80 4 Samuele Zoccarato MBH Bank CSB Telecom Fort 68 5 Emanuele Ansaloni Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone 51 6 Michael Belleri Beltrami TSA Tre Colli 50 7 Nicolò Garibbo Team Ukyo 50 8 Lorenzo Fortunato XDS Astana Team 40 9 Mattia Gaffuri Team Picnic PostNL 40 10 Davide Bais Team Polti VisitMalta 38

CLASSIFICA SCALATORI FEMMINILE

Piazzamento Nome Team Punteggio finale 1 Silvia Persico UAE Team ADQ 65 2 Elisa Longo Borghini UAE Team ADQ 52 3 Eleonora Camilla Gasparrini UAE Team ADQ 45 4 Monica Trinca Colonel Liv-AlUla-Jayco 43 5 Letizia Borghesi AG Insurance–Soudal Team 35 6 Eleonora Ciabocco Picnic PostNL 35 7 Sofia Arci Vini Fantini–Bepink 34 8 Alessia Vigilia Uno-X Mobility 27 9 Gaia Segato Vini Fantini–Bepink 27 10 Carlotta Cipressi Human Powered Health 20

CLASSIFICA COMBATTIVITÀ MASCHILE

Piazzamento Nome Team Punteggio finale 1 Samuele Zoccarato MBH Bank CSB Telecom Fort 80 2 Kevin Pezzo Rosola General Store – Essegibi – F.lli Curia 80 3 Giulio Pellizzari Red Bull – Bora – Hansgrohe 78 4 Manuele Tarozzi Bardiani CSF 7 Saber 70 5 Davide Bais Team Polti VisitMalta 45 6 Emanuele Ansaloni Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone 44 7 Filippo Zana Soudal Quick-Step 40 8 Walter Calzoni Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 40 9 Andrea Pietrobòn Team Polti VisitMalta 35 10 Filippo Agostinacchio Biesse-Carrera-Premac 35

CLASSIFICA COMBATTIVITÀ FEMMINILE

1 Elisa Longo Borghini UAE Team ADQ 55 2 Alessia Vigilia Uno-X Mobility 45 3 Monica Trinca Colonel Liv-AlUla-Jayco 40 4 Silvia Persico UAE Team ADQ 37 5 Sofia Arici Vini Fantini–Bepink 30 6 Eleonora Camilla Gasparrini UAE Team L-MAD 25 7 Eleonora La Bella Aromitalia Vaiano 20 8 Sara Luccon Top Girls Fassa Bortolo 20 9 Elena Pirrone Team Mendelspeck–E-Work 20 10 Elena De Laurentiis Vini Fantini–Bepink 14

TRAGUARDO SICUREZZA MASCHILE

1.⁠ ⁠Giulio Pellizzari 60

2.⁠ ⁠Davide Donati 60

3.⁠ ⁠Diego Ulissi 60

4.⁠ ⁠Ludovico Crescioli 60

5.⁠ ⁠Antonio Tiberi 30

6.⁠ ⁠Christian Scaroni 30

7.⁠ ⁠Mark Finn 30

8.⁠ ⁠Davide Piganzoli 30

9.⁠ ⁠Filippo Baroncini 30

10.⁠ ⁠Samuele Zoccarato 30

TRAGUARDO SICUREZZA FEMMINILE