Ciclismo
Giulio Pellizzari ed Eleonora Gasparrini vincono la Coppa Italia delle Regioni: le classifiche
Giulio Pellizzari ed Eleonora Gasparrini hanno matematicamente vinto la Coppa Italia delle Regioni 2026, il trofeo messo in palio dalla Lega Ciclismo Professionistico, considerando i risultati conseguiti in svariati eventi organizzati sul suolo italiano. I successi sono ufficiali dopo la disputa del Giro del Veneto e della Veneto Women, andate in scena nella giornata di ieri.
Giulio Pellizzari svetta con 260 punti, inseguito da Tommaso Dati (230, potenzialmente ancora in corsa per il primato, ma non correrà la Veneto Classic) e da Christian Scaroni (190). Il portacolori della Red Bull-BORA-hansgrohe si merita la maglia blu in chiusura di una stagione iniziata con il sigillo nella generale del Tour of the Alps e poi proseguita con un Giro d’Italia sottotono e delle prove poco brillanti tra Mondiali ed Europei.
Eleonora Gasparrini festeggia con ben 128 punti all’attivo, riuscendo a precedere la compagna di squadra Elisa Longo Borghini (64), a cui succede nell’albo d’oro, e Alessia Vigilia (51). La portacolori della UAE Team L’IMAD ha vinto la Tre Valli Varesine ed era salita sul terzo gradino del podio alla Milano-Sanremo.
Ludovico Crescioli si è portato al comando della classifica per giovani, Kevin Pezzo Rosola guida quella per scalatori, Samuele Zoccarato risulta il più combattivo, Pellizzari primeggia nel Traguardo Speciale Sicurezza alla pari con Davide Donati, Diego Ulissi e Ludovico Crescioli. Tra le donne: Longo Borghini la più combattiva, Silvia Persico miglior scalatrice, Gaia Segato miglior giovane. Il Team Polti VisitMalta e la Vini Fantini – BePink sono il riferimento tra le squadre.
CLASSIFICHE COPPA ITALIA DELLE REGIONI
CLASSIFICA INDIVIDUALE MASCHILE
|Piazzamento
|Nome
|Team
|Punteggio finale
|1
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – Bora – Hansgrohe
|260
|2
|Tommaso Dati
|Team Ukyo
|230
|3
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|190
|4
|Davide Donati
|Red Bull – Bora – Hansgrohe Rookies
|133
|5
|Ludovico Crescioli
|Team Polti VisitMalta
|127
|6
|Diego Ulissi
|XDS Astana Team
|114
|7
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|112
|8
|Federico Iacomoni
|Team Ukyo
|104
|9
|Andrea Vendrame
|Team Jayco AlUla
|97
|10
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|90
CLASSIFICA INDIVIDUALE FEMMINILE
|1
|Gasparrini Eleonora Camilla
|UAE Team ADQ
|128
|2
|Longo Borghini Elisa
|UAE Team ADQ
|64
|3
|Vigilia Alessia
|Uno-X Mobility
|51
|4
|Persico Silvia
|UAE Team ADQ
|42
|5
|Trinca Colonel
|Liv AlUla Jayco
|34
|6
|Borgesi Letizia
|AG Insurance-Soudal Team
|32
|7
|Silo Giada
|UAE Development Team
|25
|8
|Pegolo Chantal
|Isolmant-Premac-Vitto
|22
|9
|Zambelli Giulia
|Biesse-Carrera-Premac
|20
|10
|Balsamo Elisa
|Lidl-Trek
|20
CLASSIFICA A SQUADRE MASCHILE
|Piazzamento
|Team
|Punteggio finale
|1
|Team Polti VisitMalta
|539
|2
|Bardiani CSF 7 Saber
|476
|3
|MBH Bank CSB Telecom For
|316
|4
|Solution Tech Nippo Rali
|268
|5
|General Store – Essegibi – F.lli Curia
|218
|6
|S.C. Padovani Polo Cherry Bank
|90
|7
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè’ Borbone
|71
|8
|PetroLike
|39
|9
|ASD Swatt Club
|23
|10
|Biesse – Carrera – Premac
|22
CLASSIFICA A SQUADRE FEMMINILE
|1
|Vini Fantini–Bepink
|—
|36
|2
|Isolmant–Premac–Vittoria
|—
|25
|3
|Aromitalia Vaiano
|—
|22
|4
|Top Girls Fassa Bortolo
|—
|20
|5
|Team Mendelspeck E-Work
|—
|3
CLASSIFICA GIOVANI MASCHILE
|Piazzamento
|Nome
|Team
|Punteggio finale
|1
|Ludovico Crescioli
|Team Polti VisitMalta
|200
|2
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – Bora – Hansgrohe
|170
|3
|Tommaso Dati
|Team Ukyo
|133
|4
|Luca Paletti
|Bardiani CSF 7 Saber
|115
|5
|Simone Gualdi
|Lotto Intermarché
|110
|6
|Filippo Turconi
|Bardiani CSF 7 Saber
|97
|7
|Federico Iacomoni
|Team Ukyo
|91
|8
|Gianmarco Garofoli
|Soudal Quick-Step
|83
|9
|Davide Donati
|Red Bull – Bora – Hansgrohe Rookies
|70
|10
|Lorenzo Mark Finn
|Red Bull – Bora – Hansgrohe
|48
CLASSIFICA GIOVANI FEMMINILE
|Piazzamento
|Nome
|Team
|Punteggio finale
|1
|Gaia Segato
|Vini Fantini–Bepink
|99
|2
|Elsa De Vallier
|Top Girls Fassa Bortolo
|49
|3
|Giada Silo
|UAE Team L-MAD
|47
|4
|Chantal Pegolo
|Isolmant–Premac–Vittoria
|40
|5
|Eleonora Ciabocco
|Team Picnic PostNL
|35
|6
|Eleonora La Bella
|Aromitalia Vaiano
|27
|7
|Irene Laudi
|Born to Win Zhiraf
|12
|8
|Giulia Zambelli
|Biesse–Carrera–Premac
|12
|9
|Irene Cagnazzo
|Vini Fantini–Bepink
|10
|10
|Alessia Zambelli
|Top Girls Fassa Bortolo
|7
CLASSIFICA SCALATORI MASCHILE
|Piazzamento
|Nome
|Team
|Punteggio finale
|1
|Kevin Pezzo Rosola
|General Store – Essegibi – F.lli Curia
|105
|2
|Manuele Tarozzi
|Bardiani CSF 7 Saber
|80
|3
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – Bora – Hansgrohe
|80
|4
|Samuele Zoccarato
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|68
|5
|Emanuele Ansaloni
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|51
|6
|Michael Belleri
|Beltrami TSA Tre Colli
|50
|7
|Nicolò Garibbo
|Team Ukyo
|50
|8
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|40
|9
|Mattia Gaffuri
|Team Picnic PostNL
|40
|10
|Davide Bais
|Team Polti VisitMalta
|38
CLASSIFICA SCALATORI FEMMINILE
|Piazzamento
|Nome
|Team
|Punteggio finale
|1
|Silvia Persico
|UAE Team ADQ
|65
|2
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team ADQ
|52
|3
|Eleonora Camilla Gasparrini
|UAE Team ADQ
|45
|4
|Monica Trinca Colonel
|Liv-AlUla-Jayco
|43
|5
|Letizia Borghesi
|AG Insurance–Soudal Team
|35
|6
|Eleonora Ciabocco
|Picnic PostNL
|35
|7
|Sofia Arci
|Vini Fantini–Bepink
|34
|8
|Alessia Vigilia
|Uno-X Mobility
|27
|9
|Gaia Segato
|Vini Fantini–Bepink
|27
|10
|Carlotta Cipressi
|Human Powered Health
|20
CLASSIFICA COMBATTIVITÀ MASCHILE
|Piazzamento
|Nome
|Team
|Punteggio finale
|1
|Samuele Zoccarato
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|80
|2
|Kevin Pezzo Rosola
|General Store – Essegibi – F.lli Curia
|80
|3
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – Bora – Hansgrohe
|78
|4
|Manuele Tarozzi
|Bardiani CSF 7 Saber
|70
|5
|Davide Bais
|Team Polti VisitMalta
|45
|6
|Emanuele Ansaloni
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|44
|7
|Filippo Zana
|Soudal Quick-Step
|40
|8
|Walter Calzoni
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|40
|9
|Andrea Pietrobòn
|Team Polti VisitMalta
|35
|10
|Filippo Agostinacchio
|Biesse-Carrera-Premac
|35
CLASSIFICA COMBATTIVITÀ FEMMINILE
|1
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team ADQ
|55
|2
|Alessia Vigilia
|Uno-X Mobility
|45
|3
|Monica Trinca Colonel
|Liv-AlUla-Jayco
|40
|4
|Silvia Persico
|UAE Team ADQ
|37
|5
|Sofia Arici
|Vini Fantini–Bepink
|30
|6
|Eleonora Camilla Gasparrini
|UAE Team L-MAD
|25
|7
|Eleonora La Bella
|Aromitalia Vaiano
|20
|8
|Sara Luccon
|Top Girls Fassa Bortolo
|20
|9
|Elena Pirrone
|Team Mendelspeck–E-Work
|20
|10
|Elena De Laurentiis
|Vini Fantini–Bepink
|14
TRAGUARDO SICUREZZA MASCHILE
1. Giulio Pellizzari 60
2. Davide Donati 60
3. Diego Ulissi 60
4. Ludovico Crescioli 60
5. Antonio Tiberi 30
6. Christian Scaroni 30
7. Mark Finn 30
8. Davide Piganzoli 30
9. Filippo Baroncini 30
10. Samuele Zoccarato 30
TRAGUARDO SICUREZZA FEMMINILE
- Eleonora Gasparrini 30
- Alessia Vigilia 30
- Sofia Arici 30
- Silvia Persico 30
- Carlotta Cipressi 30