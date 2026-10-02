Giulio Ciccone vicino alla Pinarello Q36.5. Aria di addio con la Lidl-Trek

Giulio Ciccone è uno dei corridori più discussi dell’ultimo mese. L’abruzzese è stato uno dei protagonisti del Mondiale di Montreal, concluso in nona posizione dopo una prestazione molto positiva, ed ora agli Europei di Lubiana, forte di una condizione ottimale, sembra essere uno dei favoriti per la medaglia. Ma non sono solo le prestazioni su strada a far rumore in questo periodo.

Il classe 1994 è infatti da settimane al centro di una vicenda di mercato che sembra ultimamente pronta a decollare. Ciccone è infatti in trattativa avanzata con il team Pinarello Q36.5 Pro Cycling per indossare la maglia della squadra elvetica già a partire dalla prossima stagione. Gli accordi sembrano essere stati trovati (sarà probabilmente un contratto triennale) proprio a Montreal ma probabilmente per l’ufficialità bisognerà ancora aspettare.

È dal 2023 che il chietino difende i colori della Lidl-Trek (prima Trek-Segafredo), con la quale ha trovato anche l’accordo per il prolungamento del contratto fino al 2029. Le carte in tavola sembrano dunque essere cambiate e Ciccone sarebbe pronto ad aggregarsi alla squadra World Tour svizzera, di fianco a Tom Pidcock ed a compagni di livello assoluto.