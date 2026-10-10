Giulio Ciccone: “Sbagliato il fuorigiri per inseguire Seixas, sensazioni strane in gara”

Giulio Ciccone ha conquistato un buon terzo posto al Giro di Lombardia 2026, replicando il risultato conseguito due anni fa nella ribattezzata Classica delle Foglie Morte. Dopo la nona piazza ai Mondiali e l’amaro argento agli Europei, il ciclista italiano ha provato a tenere il passo dello scatenato francese Paul Seixas sul durissimo Civiglio, ma ha dovuto chinare al capo quando mancavano 18 chilometri al traguardo di Como. Successivamente è stato raggiunto e superato dallo spagnolo Enric Mas.

L’abruzzese ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “È stata un’altra bella giornata, dura come sempre. Penso di avere ottenuto il massimo di quello che potevo. Ho avuto delle sensazioni un po’ strane in gara, a un certo punto pensavo di non essere giusto con il feeling. Con il passare dei chilometri è andata un po’ meglio, ma è arrivata la stanchezza: è arrivato il momento di riposarsi, chiudere con un podio al Lombardia è una grande soddisfazione“.

Il 31enne ha poi proseguito: “Con Mas abbiamo cercato di trovare collaborazione e c’è stata, ma lui andava più forte e infatti sul San Fermo mi ha lasciato lì, ero al limite. Ho provato a fare il massimo con quello che avevo. Sul Civiglio le sensazioni non erano male, ma ho fatto errore di fare fuori giri per inseguire Seixas. le gare sono così, ma posso ritenermi soddisfatto“.

Quella odierna è stata l’ultima gara in carriera con la maglia della Lidl-Trek dopo otto anni con questa squadra e, in attesa della conferma ufficiale, dovrebbe accasarsi alla Pinarello Q36.5: “Ringrazio Luca Guercilena: è colui che mi ha voluto da ragazzo, mi ha cresciuto, mi ha dato la possibilità di crescere come corridore e persona. Grazie a lui in primis e a tutte le persone che in queste otto stagioni mi sono state vicine nella squadra. Ringrazio mia moglie e la mia famiglia: si chiude un capitolo e se ne apre un altro“.