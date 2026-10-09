Giro di Lombardia 2026: tutti gli italiani in gara. Giulio Ciccone cerca vendetta dopo gli Europei

Manca ormai sempre meno all’ultimo grande appuntamento della stagione. Dopo i Mondiali e gli Europei, saranno come sempre le strade italiane ad essere protagoniste in questo fine settimana. Domani, sabato 10 ottobre, andrà infatti in scena l’ultima classica Monumento del 2026, il Giro di Lombardia, giunto quest’anno alla sua centoventesima edizione.

Le strade da Bergamo a Como (239 chilometri) faranno come sempre da cornice allo spettacolo della “Classica delle foglie morte”. Novità di questa edizione sarà, in un percorso sempre ostico, la doppia salita a San Fermo della Battaglia. Il parterre come sempre si conferma di primissimo livello nonostante l’assenza di Tadej Pogacar, alle prese con la riabilitazione dopo la caduta alla Vuelta.

Il grande favorito è dunque Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) che dopo l’Europeo vuole inserire nel suo palmares anche il Lombardia, dopo i secondi posti degli ultimi anni. Saranno invece in totale 38 gli azzurri al via con buone occasioni di essere protagonisti. Giulio Ciccone, all’ultima corsa con la Lidl-Trek, vuole riscattarsi dopo la delusione degli Europei e cerca vendetta su Evenepoel. Christian Scaroni (XDS Astana) vuole invece confermare il bronzo europeo con un’altra prova di livello.

TUTTI GLI ITALIANI AL GIRO DI LOMBARDIA 2026

ALPECIN PREMIER-TECH

BUSATTO Francesco

VERGALLITO Luca

BAHRAIN-VICTORIOUS

TIBERI Antonio

ZAMBANINI Edoardo

BARDIANI CSF 7 SABER

MARCELLUSI Martin

TAROZZI Manuel

TOLIO Alex

TURCONI Filippo

COFIDIS

ZAMPERINI Edoardo

GROUPAMA FDJ UNITED

GERMANI Lorenzo

LIDL-TREK

CICCONE Giulio

LOTTO-INTERMARCHÉ

GUALDI Simone

ROTA Lorenzo

MBH BANCK CSB TELECOM FORT

FANCELLU Alessandro

CRETTI Luca

KAJAMINI Florian Samuel

MASNADA Fausto

VERRE Alessandro

MOVISTAR

MILESI Lorenzo

PINARELLO Q36.5

CALZONI Walter

RED BULL BORA HANSGROHE

ALEOTTI Giovanni

CATTANEO Mattia

PELLIZZARI Giulio

MOSCON Gianni

SOUDAL QUICK-STEP

GAROFOLI Gianmarco

ZANA Filippo

TEAM JAYCO ALULA

COVI Alessandro

VENDRAME Andrea

TEAM POLTI VISITMALTA

BAIS Mattia

CRESCIOLI Ludovico

PESENTI Thomas

TEAM VISMA LEASE A BIKE

PIGANZOLI Davide

UNIBET ROSE ROCKETS

MERIS Sergio

XDS ASTANA

SCARONI Christian

VELASCO Simone

CONCI Nicola

FORTUNATO Lorenzo

ULISSI Diego