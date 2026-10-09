Ciclismo
Giro di Lombardia 2026: tutti gli italiani in gara. Giulio Ciccone cerca vendetta dopo gli Europei
Manca ormai sempre meno all’ultimo grande appuntamento della stagione. Dopo i Mondiali e gli Europei, saranno come sempre le strade italiane ad essere protagoniste in questo fine settimana. Domani, sabato 10 ottobre, andrà infatti in scena l’ultima classica Monumento del 2026, il Giro di Lombardia, giunto quest’anno alla sua centoventesima edizione.
Le strade da Bergamo a Como (239 chilometri) faranno come sempre da cornice allo spettacolo della “Classica delle foglie morte”. Novità di questa edizione sarà, in un percorso sempre ostico, la doppia salita a San Fermo della Battaglia. Il parterre come sempre si conferma di primissimo livello nonostante l’assenza di Tadej Pogacar, alle prese con la riabilitazione dopo la caduta alla Vuelta.
Il grande favorito è dunque Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) che dopo l’Europeo vuole inserire nel suo palmares anche il Lombardia, dopo i secondi posti degli ultimi anni. Saranno invece in totale 38 gli azzurri al via con buone occasioni di essere protagonisti. Giulio Ciccone, all’ultima corsa con la Lidl-Trek, vuole riscattarsi dopo la delusione degli Europei e cerca vendetta su Evenepoel. Christian Scaroni (XDS Astana) vuole invece confermare il bronzo europeo con un’altra prova di livello.
TUTTI GLI ITALIANI AL GIRO DI LOMBARDIA 2026
ALPECIN PREMIER-TECH
BUSATTO Francesco
VERGALLITO Luca
BAHRAIN-VICTORIOUS
TIBERI Antonio
ZAMBANINI Edoardo
BARDIANI CSF 7 SABER
MARCELLUSI Martin
TAROZZI Manuel
TOLIO Alex
TURCONI Filippo
COFIDIS
ZAMPERINI Edoardo
GROUPAMA FDJ UNITED
GERMANI Lorenzo
LIDL-TREK
CICCONE Giulio
LOTTO-INTERMARCHÉ
GUALDI Simone
ROTA Lorenzo
MBH BANCK CSB TELECOM FORT
FANCELLU Alessandro
CRETTI Luca
KAJAMINI Florian Samuel
MASNADA Fausto
VERRE Alessandro
MOVISTAR
MILESI Lorenzo
PINARELLO Q36.5
CALZONI Walter
RED BULL BORA HANSGROHE
ALEOTTI Giovanni
CATTANEO Mattia
PELLIZZARI Giulio
MOSCON Gianni
SOUDAL QUICK-STEP
GAROFOLI Gianmarco
ZANA Filippo
TEAM JAYCO ALULA
COVI Alessandro
VENDRAME Andrea
TEAM POLTI VISITMALTA
BAIS Mattia
CRESCIOLI Ludovico
PESENTI Thomas
TEAM VISMA LEASE A BIKE
PIGANZOLI Davide
UNIBET ROSE ROCKETS
MERIS Sergio
XDS ASTANA
SCARONI Christian
VELASCO Simone
CONCI Nicola
FORTUNATO Lorenzo
ULISSI Diego