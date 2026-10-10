Giro di Lombardia 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Evenepoel per succedere a Pogacar, Ciccone ci riprova

L’emozione di quello che potrebbe rappresentare l’ultimo giorno di scuola, al termine di un’annata lunga e faticosa, lascerà ben presto spazio alla voglia di lottare con il coltello tra i denti dal primo all’ultimo centimetro per regalare una giornata di adrenaliniche emozioni a tutti gli appassionati. Si corre il Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento del 2026.

LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI LOMBARDIA DALLE 11.00

L’edizione numero centoventi della storica corsa in linea prende il via da Bergamo alle 11:00 e si conclude a Como intorno alle 16:15 dopo 239 chilometri che metteranno a dura prova le gambe dei corridori. Le squadre partecipanti, al via le diciotto formazioni del circuito WorldTour, duelleranno per decidere chi succederà nell’albo d’oro a Tadej Pogacar, vincitore dello scorso anno davanti al belga Remco Evenepoel e all’australiano Michael Storer.

PERCORSO

La prima asperità di giornata sarà la salita di Bocche del Gavarno, a cui seguirà il Selvino, asperità di 10,1 chilometri al 5,9% di pendenza media. Arriveranno poi, in rapida successione, il Colle del Berbenno, 4,5 chilometri al 6,5% di pendenza media, e Valpiana, ascesa di 10,1 chilometri al 6,1%. Un lungo tratto in pianura precederà la scalata del Colle Brianza dal versante di Giovenzana, ascesa di 3,6 chilometri al 9,2% di pendenza media e punte del 16%.

La corsa entra nella sua fase più calda con la salita di Madonna del Ghisallo, 8,2 chilometri al 6,2% di pendenza media e punte al 14%, situata a poco più di 50 chilometri dalla conclusione, e poi con il circuito conclusivo con Civiglio e San Fermo della Battaglia, quest’ultimo da affrontare due volte con l’ultimo passaggio previsto a cinque chilometri dal traguardo.

FAVORITI

L’assenza del fenomeno sloveno, dominatore delle ultime cinque edizioni, rende la corsa decisamente più aperta e imprevedibile. Remco Evenepoel parte indubbiamente nel ruolo di favorito principale, ma non mancheranno i rivali di assoluto spessore pronti a duellare per il successo finale. Il messicano Isaac Del Toro è pronto a raccogliere l’eredità del suo leader e per farlo potrà avvalersi della collaborazione della maglia iridata Brandon McNulty. Il francese Paul Seixas vuole però riscattare la delusione della rassegna iridata e mettere la ciliegina sulla torta all’annata che lo ha consacrato al rango di stella internazionale. Il britannico Tom Pidcock, reduce da due secondi posti nel Giro dell’Emilia e alla Tre Valli Varesine, proverà a farsi valere rendendo la corsa movimentata e cercando di portar via un gruppo ristretto nel quale giocarsi le proprie possibilità allo sprint.

Giulio Ciccone, reduce dal beffardo finale degli Europei, cercherà di farsi largo grazie alla sua straordinaria condizione per cercare di puntare a un risultato di prestigio. Christian Scaroni, reduce dal bronzo continentale, ha confermato il suo eccellente momento di forma con il buon piazzamento alla Tre Valli Varesine. Davide Piganzoli ha vissuto una stagione di costante crescita e dopo lo splendido successo in Emilia vuole continuare a essere protagonista. L’annata di Giulio Pellizzari non è stata tutta rose e fiori, un piazzamento importante potrebbe restituirgli fiducia e costituire un viatico importante in vista del 2027.

PROGRAMMA GIRO DI LOMBARDIA 2026

Sabato 10 ottobre

Orario di partenza: 11.00

Orario di arrivo: 16.15 circa

DOVE VEDERE IL GIRO DI LOMBARDIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport dalle 10:30