Giro di Lombardia 2026: il percorso ai raggi X. Madonna del Ghisallo e il circuito finale snodi chiave della corsa

Sarà una giornata da vivere tutta d’un fiato, i campioni della bici sono pronti a dare spettacolo. Il sempre più serrato calendario di fine stagione prevede uno degli appuntamenti più attesi della tradizione nostrana. Si corre sabato 10 ottobre il Giro di Lombardia.

La storica corsa in linea, giunta al traguardo dell’edizione numero 120, prende il via da Bergamo alle 11:00 e si conclude a Como intorno alle 16:20 dopo aver percorso 239 chilometri. Le diciotto formazioni del circuito World Tour presenti si sfidano per decidere chi succederà nell’albo d’oro a Tadej Pogacar, dominatore delle ultime cinque edizioni.

L’accordo di alternanza tra Bergamo e Como propone il comune lariano come sede di arrivo dell’ultima Classica Monumento del 2026. Chi vincerà dovrà domare un percorso lungo e impegnativo che propone nove salite e un dislivello di circa 4600 metri.

I ciclisti, dopo una tratto in pianura, inaugurano le loro fatiche fin dalle battute iniziali, consumando energie che peseranno nelle gambe dei corridori nel momento della verità. La prima asperità di giornata sarà la salita di Bocche del Gavarno, a cui seguirà il Selvino, asperità di 10,1 chilometri al 5,9% di pendenza media.

Arriveranno poi, in rapida successione, il Colle del Berbenno, 4,5 chilometri al 6,5% di pendenza media, e Valpiana, ascesa di 10,1 chilometri al 6,1% . La carovana, dopo aver superato la provincia di Bergamo, affronta un tratto pianeggiante di oltre trenta chilometri prima di scalare il Colle Brianza dal versante di Giovenzana, ascesa di 3,6 chilometri al 9,2% di pendenza media e punte del 16%.

La discesa successiva introduce la fase più calda della gara prima con la salita di Madonna del Ghisallo, 8,2 chilometri al 6,2% di pendenza media e punte al 14% situata a poco più di 50 chilometri dalla conclusione, e poi con il circuito conclusivo con Civiglio e San Fermo della Battaglia, quest’ultimo da affrontare due volte, l’ultima a cinque chilometri dal traguardo.