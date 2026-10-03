Ciclismo
Alessia Vigilia vince il Giro dell’Emilia, grande azione nel finale
Il sabato del grande ciclismo inizia all’insegna dei colori italiani. Alessia Vigilia, grazie a una grande azione nel finale, si aggiudica infatti la tredicesima edizione del Giro dell’Emilia Internazionale Donne Elite, corsa che parte da Ferrara e arriva a Bologna dopo aver percorso 111,3 chilometri.
L’atleta della Uno-X Mobility, decima italiana a conquistare un successo nella stagione in corso, ottiene così la terza vittoria della sua carriera da professionista. L’azzurra completa il percorso in circa tre ore, piazza l’azione vincente nel finale di gara sfruttando le sue doti in salita e taglia il traguardo da sola.
Vigilia, che torna al successo dopo oltre mille giorni dalla sua ultima affermazione, precede la canadese Sarah Van Dam del Team Visma | Lease a Bike di cinque secondi e la britannica Lauren Dickson della FDJ United – SUEZ, terza con quattordici secondi di distacco davanti all’olandese Malou Eisen della VolkerWessels Cycling Team.
La giornata dei colori italiani si completa con la Top 10 conquistata da Monica Trinca Colonel. L’alfiere della Liv AlUla Jayco, chiude la sua gara in decima posizione, con 33’’ di distacco alle spalle della neozelandese Henrietta Christie della EF Education-Oatly. L’Italia ritorna così a vincere il Giro dell’Emilia femminile a due anni di distanza dall’affermazione ottenuta da Elisa Longo Borghini nel 2024.